Op bezoek in recreatiedomein De Nekker na heisa over blote borsten in de Blaarmeersen: “Topless? Moet kunnen, maar niet voor mij”

Boerkini, bikini of topless, het mag allemaal in De Nekker. — © Nattida-Jayne Kanyachalao.

Mechelen

In recreatiedomein de Blaarmeersen in Gent werd een week geleden een topless zonnebadende vrouw belaagd door jongeren die haar uitscholden voor hoer en met zand bekogelden. In De Nekker in Mechelen is het net zoals in Gent toegestaan om te zonnen zonder bovenstukje, maar het ook doen blijkt toch iets anders. “Iedereen draagt wat hij wil, maar zelf zou ik het niet doen”, klinkt het bij de meeste vrouwen.