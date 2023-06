Tussentijdse klimaatonderhandelingen van start in Bonn

In de Duitse stad Bonn vangen maandag tussentijdse onderhandelingen aan met het oog op de Klimaattop in Dubai eind dit jaar. Volgens waarnemers zullen die gesprekken allicht moeizaam verlopen: de Verenigde Arabische Emiraten, die de klimaattop hosten, zouden weinig stappen willen zetten om fossiele energieproductie een halt toe te roepen.

De 28ste klimaattop van de Verenigde Naties vindt van 30 november tot 12 december plaats in Dubai. De internationale gemeenschap moet er de inspanningen voor het klimaat evalueren en afzetten tegen de doelstellingen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken.

Volgens VN-klimaatchef Simon Stiell is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden celsius voor veel mensen “een kwestie van overleven”. De onderhandelingen in Bonn zullen tien dagen in beslag nemen.

