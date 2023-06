Luchtvaartmaatschappijen verwachten 10 miljard dollar winst in 2023

Met de nieuwe prognose is de vereniging dubbel zo optimistisch als in december. Toen stelde ze voor 2023 een winst van 4,7 miljard dollar in het vooruitzicht. De voorbije drie jaar (2020-2022) leden de luchtvaartmaatschappijen een opgeteld verlies van ruim 183 miljard dollar.

De passagiersaantallen en de omzet zouden dit jaar opnieuw in de buurt komen van de records uit 2019, voordat de coronapandemie uitbrak. Zo verwacht IATA 4,35 miljard passagiers, zowat 96 procent van het niveau van 2019. De omzet zou 803 miljard dollar bereiken (tegen 838 miljard dollar in 2019).

LEES OOK. Luchtvaartmaatschappij verkoopt tickets voor eerste elektrische vlucht... in 2028

Goed jaar voor de luchtvaart

“Alles in beschouwing genomen, zou dit een goed jaar moeten worden voor de luchtvaart”, zegt IATA-topman Willie Walsh. Hij wijst er wel op dat de rendabiliteit nog niet opnieuw het precoronapeil benadert: in 2019 boekten alle luchtvaartmaatschappijen samen een nettowinst van ruim 26 miljard dollar. “Maatschappijen zullen dit jaar gemiddeld 2,25 dollar verdienen per passagier”, aldus Walsh. “Dat niveau van winstgevendheid is duidelijk niet houdbaar. Maar aangezien we in 2020 nog 76 dollar verloren per passagier, is er een sterk herstel.”

De verbeterde winstprognose voor 2023 wordt vooral gedreven door Europa. IATA verwacht er een winst van 5,1 miljard dollar, waar dat in december nog maar 621 miljoen dollar was. Ook de Noord-Amerikaanse maatschappijen en die uit het Midden-Oosten zouden winstgevend zijn, terwijl elders in de wereld er nog verlies zou worden geleden, met voorop de Aziatisch-Pacifische regio waar een verlies van 6,9 miljard dollar wordt voorspeld.