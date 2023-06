Maak kennis met de Kipsta Pro League, de nieuwe wedstrijdbal voor álle Belgische competities

In de Event Lounge in Schaarbeek, waar maandagavond Mike Trésor, Teddy Teuma of Victor Boniface de trofee voor Speler van het Seizoen in ontvangst zal nemen, werd de nieuwe bal voorgesteld. Een bal voor de Jupiler Pro League (eerste klasse), de Challenger Pro League (tweede klasse), de Lotto Super League (eerste damesafdeling), de Croky Cup (de beker), de Supercup én de Elite jeugdcompetities.

Gedaan dus met ploeg x die met Nike voetbalt en ploeg y met Select of Adidas of noem maar op. Vanaf heden laat iedereen de Kipsta rollen. Het voetbalmerk van Decathlon ging voor de volgende vijf jaar in zee met de Pro League. De Kipsta Pro League is niet helemáál nieuw. Ook in de Franse Ligue 1 werd er al met deze bal gespeeld, al kreeg hij voor de Belgische competities natuurlijk een nieuwe look.

Vanaf dinsdag zijn de ballen al te koop in de winkel. Voor 80 euro hebt u een origineel exemplaar, voor 30 euro een replica.