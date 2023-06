Alexander De Croo geeft toe dat hij Olivier Vandecasteele niet alles heeft verteld: “Het was moeilijk, maar ik heb daarvoor gekozen”

Alexander De Croo heeft maandag in het Franstalige radioprogramma Matin Première toegegeven dat hij Olivier Vandecasteele niet alles had uitgelegd na zijn vrijlating. Dat er een deel twee was aan de operatie – het vrijlaten van andere Europese gevangenen – besloot de Belgische premier namelijk niet te vertellen.

“Op dat moment niet”, zei de premier maandag in het programma Matin Première van RTBF, toen hem werd gevraagd of hij Olivier Vandecasteele “alles had verteld”. De operatie, die de naam Blackstone kreeg, leidde tot de terugkeer van Assadollah Assadi, een Iraanse diplomaat die in België werd veroordeeld voor terrorisme. Maar er kwamen ook drie andere Europeanen vrij, twee Oostenrijkers en een Deen.

“Op dat moment – en dat was moeilijk – koos ik ervoor om niemand te vertellen over het feit dat er een tweede deel was. Omdat het risico te groot was voor drie mensen van wie we wisten dat ze zouden worden vrijgelaten. Maar ik wilde er zeker van zijn dat we het konden doen. Hun levens waren belangrijker”, zei De Croo. De drie Europeanen die na bemiddeling door België en met de hulp van Oman door Iran werden bevrijd, keerden zaterdag via Brussel terug naar hun land.

LEES OOK. België scoort met vrijlating van drie extra Europeanen door Iran, maar er is één grote schaduwkant

“Het is altijd onze wens geweest om zo veel mogelijk onschuldige gevangenen vrij te krijgen, met uiteraard prioriteit voor Olivier Vandecasteele, die een week eerder werd vrijgelaten”, benadrukte De Croo maandag. “Maar op dat moment was de afspraak (met Iran, red.) al dat er meerdere mensen zouden worden vrijgelaten”, verzekerde hij.

Olivier Vandecasteele is sinds eind mei terug in ons land. — © AP

België heeft verzoeken ontvangen van andere landen om te helpen bij de vrijlating van buitenlandse onderdanen in Iraanse gevangenissen. “Als je een kans ziet om hen te bevrijden, probeer het dan”, zeiden deze regeringen volgens De Croo. “En we hebben deze verzoeken ter harte genomen”, benadrukte hij.