De bekroning van een mooi seizoen: Victor Boniface opgenomen in het Europa League Team of the Season

Samen met Marcus Rashford van Manchester United werd Boniface topschutter in de Europa League. De Nigeriaanse spits kwam er 6 keer tot scoren. Verder was hij ook goed voor 1 assist. In het Europa League Team of the Season wordt Boniface geflankeerd door Rashford en Paulo Dybala (Roma).

Verliezend finalist Roma is trouwens net als eindwinnaar Sevilla hofleverancier in het beste team van de Europa League. Beiden vaardigen er vier spelers in af. Voor Sevilla zijn dat: doelman Bonou, backs Navas en Acuna en middenvelder Rakitic. Bij Roma hebben verdediger Smalling, middenvelders Pellegrini en Matic en aanvaller Dybala dus hun plekje.

Verder nog vertegenwoordigd: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Marcus Rashford (Manchester United) en dus Victor Boniface (Union).