“Het zal meer dan 25 graden blijven”: mogen we ons opmaken voor een hittegolf?

Na enkele sombere en natte maanden worden we sinds enkele weken royaal getrakteerd op bijzonder aangename temperaturen. Ook deze week krijgen we veel zon en stijgt het kwik opnieuw. Ligt onze eerste hittegolf van het jaar in het verschiet?

“Ik sluit niet uit dat er een hittegolf aankomt, maar het is nog niet erg waarschijnlijk”, zegt weerman David Dehenauw. Voor een hittegolf heb je minstens 5 opeenvolgende dagen van minstens 25 graden nodig in Ukkel, waarvan 3 dagen van 30 graden of meer.

“Vanaf donderdag of vrijdag zal het tot volgende week woensdag vermoedelijk meer dan 25 graden blijven”, aldus de weerman. “In Ukkel zien we de hoogste temperaturen momenteel vrijdag, zaterdag en zondag, wellicht 28 of 29 graden.”

“Voorspellingen van 5 dagen op voorhand hebben een foutenmarge van 1 tot 3 graden, dus ik kan niet uitsluiten dat het alsnog 3 keer 30 graden wordt. Maar evengoed blijft de thermometer komend weekend steken op 26 of 27 graden.”

“De weerkaarten hebben momenteel nog geen enkele keer een overschrijding van 30 graden getoond in Ukkel. Dus nee, wellicht komt er nog geen hittegolf aan. Ook voor andere provincies is het nog niet mogelijk te zeggen of er ons zéker een hittegolf te wachten staat. Maar ik kan het ook niet uitsluiten, bijvoorbeeld in Limburg is de kans groter.”

Warmteonweer

Dehenauw ziet in onze contreien ook niet snel een einde komen aan de droge periode. “Vanaf donderdagnamiddag kan er zich ten zuiden van Samber en Maas plaatselijk een regen- of onweersbui ontwikkelen. Op basis van de huidige kaarten zie ik dit in Vlaanderen niet snel gebeuren, maar eens de temperaturen boven de 25 graden gaan, kan ook hier een warmteonweer losbreken, al zal dat dan zeer plaatselijk zijn”, besluit de weerman.

Europa maakte de voorbije zomer de heetste zomer ooit gemeten door. De temperaturen stijgen hier dubbel zo snel als elders ter wereld en het aantal hittegolven neemt drie tot vier keer sneller toe dan elders op het noordelijk halfrond. Dat blijkt uit het jaarlijkse ‘Europese Staat van het Klimaat’ (ESOTC), een rapport van de Copernicus Climate Change Service (C3S).

Wereldwijd waren de laatste acht jaren de warmste jaren die ooit geregistreerd werden. Als gevolg van extreme hittegolven werd in Zuid-Europa een recordaantal dagen met zeer sterke hittestress opgetekend, wat verwijst naar de impact van de temperatuur, vochtigheid en windsnelheid op het menselijk lichaam. Het aantal dagen met sterke of zelfs zeer sterke hittestress neemt toe. Op het hele continent werden er steeds minder dagen zonder hittestress geregistreerd. Ook de Europese zeeën warmden op: in 2022 was de gemiddelde zeeoppervlaktetemperatuur de warmste die ooit geregistreerd werd.

