Acht personen opgepakt bij huiszoekingen rond cocaïnehandel-dossier

In een onderzoek van het federaal parket heeft de Luikse federale politie acht personen opgepakt die verdacht worden van internationale drughandel. Bij elf huiszoekingen in Elsene, Luik, Ans, Grâce-Hollogne en Antwerpen nam de politie ook een handvuurwapen, vijf kilogram cocaïne en 30.000 euro in contanten in beslag. Dat meldt het federaal parket. Ook in Duitsland werd een verdachte opgepakt. Het Belgische gerecht vraagt dat die aan ons land zou worden overgeleverd.

Het dossier, dat geleid wordt door een Luikse onderzoeksrechter, maakt deel uit van een onderzoek dat al enkele jaren geleden begon, met kennelijke banden met de Italiaanse maffia ‘Ndrangheta, aldus nog het federaal parket. “In 2015 lanceerde de Guardia di Finanza in Catanzaro de operatie Gentleman, die leidde tot de aanhouding van 33 leden van een maffiaclan”, klinkt het. “Het Italiaanse onderzoek bracht een omvangrijke drugshandel aan het licht, van onder andere cocaïne, vanuit Zuid-Amerika. Het hoofd van de clan kon in Frankfurt opgepakt worden, nadat hij drie jaar op de vlucht was geweest.”

In die drie jaar zou die man een nieuwe logistieke basis hebben uitgebouwd in Duitsland om de drughandel vanuit België naar Zuid-Italië te organiseren. Het Belgische gerecht kreeg in november 2020 te horen dat een aantal verdachten zich in de regio Luik zou ophouden, waarna ook hier een onderzoek werd geopend.

“Dit onderzoek werd gevoerd door de FGP Luik en heeft het mogelijke bestaan in België aan het licht gebracht van extractiecellen, cellen die belast zijn met het wegnemen van goederen die bijvoorbeeld clandestien naar een haven worden vervoerd”, gaat het federaal parket verder. “Deze cellen waren die actief in onder andere Odessa in Oekraïne, Spanje, Zweden en Noorwegen, maar ook in België en Nederland. Na de kraak van het versleutelde SKY ECC-netwerk kon de politie nog een massa informatie achterhalen over de criminele organisatie.”

“Verenigd in de strijd”

De actie tegen de ‘Ndrangheta-maffia van maandagochtend waarbij in ons land acht mensen werden opgepakt, is het resultaat van de groeiende internationale samenwerking tegen de drugscriminaliteit. Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “We tonen hiermee dat we verenigd zijn in de strijd tegen de georganiseerde misdaad”, vindt hij.

Begin mei werden in heel Europa al 132 verdachten aangehouden na een actie tegen de ‘Ndrangheta. “Het is de belangrijkste maffiaorganisatie in Europa, verantwoordelijk voor 80 procent van de cocaïne-invoer vanuit Mexico en Peru”, stelt Van Quickenborne. “Dit is dus echt de top van de piramide. We willen hen hiermee in het hart treffen.”

Van Quickenborne zit uitgerekend maandag net als minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) over de problematiek samen met ministers en topfunctionarissen uit Duitsland, Italië, Frankrijk, Nederland en Spanje, en de top van Europol en de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA.