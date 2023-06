Bijna 10 procent meer meldingen van misleidende handelspraktijken en oplichting

De Economische Inspectie heeft vorig jaar bijna 52.000 meldingen over misleidende handelspraktijken en oplichting ontvangen. Bijna een vierde ging over phishing. “Fraudeurs houden duidelijk rekening met de actualiteit”, klikt het.

“Zo waren er in 2022 veel meldingen over valse webshops die brandhout en pellets verkochten. Ze speelden daarmee in op de sterk stijgende energieprijzen.” Via een online platform kunnen consumenten en bedrijven misleiding, bedrog, fraude of oplichting melden aan de FOD Economie. Melders krijgen er een antwoord op hun probleem, met een advies of verwijzing naar de bevoegde instantie die hen kan verderhelpen. De FOD Economie op zijn beurt gebruikt die meldingen om de kern van de problematiek aan te pakken, de overtreder te sanctioneren en nieuwe slachtoffers te voorkomen.

In 2022 kwamen langs die weg 51.874 meldingen binnen, een stijging van 8,25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Phishing (23 procent of 11.923 meldingen) werd het vaakst gemeld. Dat is een vorm van oplichting waarbij hackers proberen om persoonlijke gegevens van surfers te bekomen om ze frauduleus te gebruiken. Op jaarbasis waren er 7 procent meer meldingen over phising.

LEES OOK. Van mooie vrouwen tot huurmoordenaars: deze soorten oplichting zijn tegenwoordig populair (+)

Verkoopfraude

Ongewenste telefoons, waarbij bijvoorbeeld de bel-me-niet-meer-lijst niet werd nageleefd, werden 10.231 keer (20 procent) gemeld. Ook verkoopfraude (7.886 meldingen) blijft een groot probleem. In die gevallen gaat het vaak om leveranciers die na betaling de bestelde goederen niet leveren.

“We ontvingen ook behoorlijk wat meldingen rond de niet-levering van tickets via sociale media en verkoopplatforms”, zegt woordvoerder Lien Meurisse. “Daarom start de FOD Economie deze zomer een sensibiliseringscampagne om consumenten te helpen valse webshops te herkennen.” De FOD Economie ontving ook 1.547 meldingen over ondernemers die niet de mogelijkheid aanboden om elektronisch te betalen of net cashgeld weigerden.