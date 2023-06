Geen titel, wel de communityprijs voor Union: Brusselse club wint CSR-prijs van de Pro League voor project tegen menstruatiearmoede

Met de uitreiking van de Pro League Awards sluit onze competitie maandagavond een mooi en spannend voetbalseizoen in stijl af. Union Saint-Gilloise mag dan geen kampioen geworden zijn, de Brusselaars wonnen in samenwerking met BruZelle wel de prijs voor ‘Community Project of the Season’.

Voor Union staat het sociale aspect al jaren centraal. De Brusselaars zijn met de oprichting van de Union Foundation een pionier in ons land en ook met dit project zijn ze vooruitstrevend. In samenwerking met BruZelle strijdt de club tegen menstruatiearmoede en de taboes daarrond die nog te veel heersen in de onverbiddelijke sportwereld.

Maar waarom is dit project zo belangrijk voor de club? Géraud Neve, hoofd van de Union Foundation, legt uit: “BruZelle focust op genderinclusie en dat is iets dat wij hoog in het vaandel dragen. Ongeveer 20% van de Brusselse vrouwen heeft niet de financiële middelen om tampons en maandverband aan te schaffen. Deze menstruatiearmoede willen we dus bestrijden.”

Het belang van de fans

Om deze strijd aan te gaan, deed de club beroep op hun supporters. “De fans konden menstruatiepads doneren zodat mensen, die deze producten niet kunnen betalen, toch toegang krijgen tot deze middelen”, legt Neve uit. “Bij thuiswedstrijden werd er op de website en op sociale media een oproep uitgestuurd. Zo konden onze supporters ook hun steentje bijdragen.”

De prijs voor Community Project of the Season is dan ook een mooie beloning voor de geleverde inspanningen. Maar volgens Neve en zijn medewerkers is hun werk nog lang niet af. “Nu willen we vooral op dit elan verder gaan. Volgend seizoen willen we onze huidige records verbreken.”

De juiste wapens schenken

Union organiseerde de afgelopen maanden al drie workshops waarbij speelsters en trainers werden geïnformeerd over menstruatie en de problemen die daarbij komen kijken. “Voor aanvang was niet iedereen even enthousiast, maar de informatie en praktische oplossingen die werden aangereikt, maakten dat het een succes werd”, zegt Neve trots. Zijn opzet is duidelijk. “Wij van Union willen onze begeleiders de juiste wapens geven om onze dames te helpen.”

Géraud Neve tijdens de laatste workshop van het seizoen.

Juliette Lepage van BruZelle is enorm tevreden met de steun van Union. “In de sport moet je presteren en dan is last hebben van je regels vaak geen excuus. Het is net dat taboe dat wij willen deconstrueren en daarbij speelt deze samenwerking een cruciale rol.” Volgens Lepage is het voetbal nog steeds een mannenwereld, maar net daarom biedt een club als Union een uitstekend platform. Het is tevens de eerste club in ons land die met dit maatschappelijk probleem aan de slag gaat.