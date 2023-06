Bijna 100 leerlingen vergiftigd in Noord-Afghanistan

In de Noord-Afghaanse provincie Sar-e-Pul zijn bijna honderd leerlingen, overwegend meisjes, vergiftigd. Dat zeggen de lokale autoriteiten maandag. De leerlingen zijn misselijk en kortademig, maar stellen het al bij al goed.

De meisjes raakten afgelopen weekend vergiftigd in twee scholen in het district Sancharak. Er bevinden zich ook zeven leraressen, een leraar en een poetshulp onder de slachtoffers. Verschillende studenten werden in het ziekenhuis opgenomen, maar zij stellen het naar omstandigheden goed.

Sinds de taliban in de zomer van 2021 opnieuw aan de macht kwamen in Afghanistan zijn er strikte wetten van kracht die meisjes en jonge vrouwen uitsluiten van onderwijs.