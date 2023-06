“Wie weet kom ik terug”: Toby Alderweireld zet deur voor Rode Duivels weer op een kier, wat doet Tedesco?

Was het de euforie? Had hij al iets te veel champagne op? Of heeft Alderweireld écht weer zin om voor de nationale ploeg te spelen? “De bondscoach heeft mij (toen Alderweireld begin maart zijn beslissing nam, red.) nog gebeld om mij van gedachten te doen veranderen en ik had het heel moeilijk om door te zetten”, aldus de Antwerpse kampioenenmaker bij Eleven Sports in het feestgedruis op het veld van Genk. “Ik heb altijd mijn land verdedigd, ben altijd tot op het gaatje gegaan. Wie weet, als hij (de bondscoach, red.) het vraagt, dat ik terugkom.”

Dat was dus op het veld van de Cegeka Arena, kort na affluiten. Even later in de mixed zone sprak Alderweireld er opnieuw over. Daar gaf hij opnieuw toe dat hij een terugkeer bij de Rode Duivels wel zou overwegen. “Voor mijn land spelen is heel speciaal en ik ben daar heel emotioneel in.”

Tweede selectie Tedesco

Uitspraken die de bondscoach ongetwijfeld zal meekrijgen. Maar gooit hij zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (17 juni) en Estland (20 juni) daarvoor nog om? Grote veranderingen hoeven we niet te verwachten in zijn tweede selectie, maar ze zal er toch niet helemaal hetzelfde uitzien als in maart.

Achterin moet Zeno Debast vervangen worden, maar het is moeilijk te voorspellen wie Tedesco in zijn plaats zal oproepen. De Anderlecht-verdediger trekt met de beloften naar het EK. Debast was in maart wel een van de weinige spelers die tegen Zweden en Duitsland geen minuut van de bank kwam. De kanshebbers om zijn plaats in te nemen: Leander Dendoncker, Jason Denayer en Brandon Mechele. Of toch Alderweireld?

© Isosport

Alle andere verdedigers zijn fit en hebben wedstrijdritme, behalve Jan Vertonghen (sinds eind april vakantie) en Thomas Meunier. Die laatste speelt al maanden niets meer bij Dortmund, maar zal er wellicht weer bij zijn wegens gebrek aan alternatieven op de rechtsback. Meunier zal ook nooit zelf beslissen om te stoppen als international, zei hij onlangs nog in onze krant.

Op het middenveld komt Youri Tielemans (zo goed als zeker) terug bij de selectie nadat hij in maart verstek moest geven wegens een blessure. Hij kan de plaats innemen van Roméo Lavia: Tedesco vindt het nuttiger dat de 19-jarige middenvelder van Southampton veel speelminuten maakt bij de beloften op het EK. Ter herinnering: Axel Witsel kondigde tussen de interlandbreaks door zijn internationaal pensioen aan, die komt dus niet meer terug. En Genk-middenvelder Bryan Heynen zit niet in de préselectie.

Krijgt Mertens nog een kans?

Voorin wordt het iets moeilijker kiezen voor Tedesco. Charles De Ketelaere en Johan Bakayoko gaan naar het EK met de beloften. Eén van hen zal vervangen worden door Jérémy Doku, die in maart geblesseerd afhaakte. Dat lijkt evident. De grootste kanshebbers voor het andere vrijgekomen plaatsje lijken Dries Mertens, Mike Trésor en Thorgan Hazard. Mertens en Hazard waren in maart niet helemaal fit of nog maar pas terug uit blessure, Trésor was er volgens de bondscoach toen al dichtbij en zit nu alvast in de préselectie.

© BELGA

Het kan eventueel ook dat Mertens, Trésor en/of Hazard de plaats innemen van iemand als Alexis Saelemaekers, die goede en slechte prestaties blijft afwisselen bij AC Milan, of Dennis Praet, die amper nog speelde bij Leicester. Naast Meunier en De Ketelaere zijn dat de Duivels die het minst in vorm zijn of het minste ritme hebben.

Ook Michy Batshuayi hoopt nog op een selectie, maar de vorige keer nam Tedesco maar twee spitsen mee: Loïs Openda en Romelu Lukaku, duidelijk de beste Belgische spitsen van het moment.