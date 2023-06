Rechter “verrast” omdat Harry niet komt opdagen in rechtbank vandaag, prins wilde verjaardag van zijn dochter niet missen

Prins Harry werd vandaag in het Londense Hooggerechtshof verwacht om te getuigen in zijn eigen rechtszaak tegen de mediagroep boven de ‘Daily Mirror’, ‘Sunday Mirror’ en ‘Sunday People’. De hertog van Sussex stuurde evenwel zijn kat, omdat hij gisteren nog bij de verjaardag van zijn dochter in Los Angeles wilde zijn. Een beslissing die niet in goede aarde viel bij de rechter en de tegenpartij.