VIDEO. Onze man ontbeet met kampioenenmaker Mark Van Bommel: “Dit is het mooiste moment uit m’n carrière”

The day after. Maandagochtend mocht onze Antwerp-watcher samen ontbijten met kersvers kampioenenmaker Mark Van Bommel. De Antwerp-coach deed z’n relaas van wat er gisteren gebeurd is. “Dit was echt op z’n Antwerps.”

“Ik heb zeker al meer dan 250 berichtjes gekregen, maar ik heb ze absoluut nog niet allemaal beantwoord. Misschien drie of vier”, aldus Van Bommel, die een onvergetelijk feest meemaakte. “Dit is echt iets uitzonderlijk. Als je ziet op welke manier we kampioen worden, dat is echt op z’n Antwerps. Vorige week gaat het mis, nu halen we het in de allerlaatste minuut. Dat is echt uniek.”

Is dit dan het mooiste moment in de (trainers)carrière van Van Bommel? “Ja.” En nu? Volgend seizoen opnieuw vol voor de titel? “Dat wordt zeker niet simpel”, tempert de Antwerp-coach de verwachtingen. “Je moet realistisch blijven. We zijn begonnen aan dit seizoen met een nieuwe trainersstaf en selectie die naar elkaar moeten toegroeien. Dat is dit seizoen wel mooi gelukt met de dubbel als gevolg, maar we moeten er niet van uitgaan dat we dit elk jaar zo kunnen doen.”