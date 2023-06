Europese Commissie: “Twitter heeft voor de confrontatie gekozen”

Europees commissaris Vera Jourova — © AFP

De grote internetplatformen engageren zich er met de Europese gedragscode toe de strijd tegen desinformatie aan te gaan. Op 27 mei maakte de Commissie bekend dat Twitter zich eraan onttrokken had. Dat was geen verrassing, want sinds de overname van het bedrijf door Elon Musk heeft Twitter steeds stroevere relaties met de EU.

Maar met die demarche heeft Twitter “voor de confrontatie gekozen”, was commissaris Jourova maandag duidelijk. “Ik weet dat de gedragscode vrijwillig is, maar door hem te verlaten, heeft Twitter veel aandacht getrokken.”

Vanaf eind augustus zullen de grootste platformen en zoekmachines sowieso aan de vereisten van de nieuwe Europese wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA) moeten voldoen. Ook Twitter zal niet aan die verplichtingen ontkomen en zal rechtstreeks onder het toezicht van de Europese Commissie vallen. “Zijn acties en naleving van de EU-wetgeving zal rigoureus uitgevlooid worden”, zei Jourova.

Vooral het beleid van Twitter om illegale content offline te halen, zal tegen het licht gehouden worden. “De Europese Unie is geen plaats waar we Californische wetten geïmporteerd willen zien”, zei Jourova.

Ze had nog een pluim voor de voormalige werknemers van Twitter, met wie de Commissie “jarenlang goed kon samenwerken”. Zij begrepen dat platformen als Twitter hun verantwoordelijkheid moeten nemen, aldus Jourova.

Onder Musk werd meer dan driekwart van het personeelsbestand van Twitter afgebouwd. Ook verlieten veel belangrijke managers het bedrijf. Vorige week nog sloeg Ella Irwin, die verantwoordelijk was voor contentbeheer en -beleid, de deur achter zich dicht. Zij hielp net mee toezicht houden op het beleid van Twitter inzake intimidatie, aanzetten tot haat en gewelddadige content. Die regels werden onder Musk versoepeld.