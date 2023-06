“Oekraïne heeft heel netwerk van saboteurs uitgebouwd in Rusland en geeft hen drones om aanvallen uit te voeren”

Volgens bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten levert Oekraïne drones aan verzetsstrijders in Rusland om militaire doelwitten te saboteren in Moskou en andere grote steden. De Oekraïners zouden een uitgebreid netwerk van saboteurs hebben uitgebouwd, meldt de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’.

Na een droneaanval op het Kremlin op 3 mei wezen Oekraïense en Russische officials met een beschuldigende vinger naar elkaar. Westerse militaire experten gingen er al snel van uit dat Moskou de droneaanval zelf in scène had gezet. De Oekraïense president Volodimir Zelenski ontkende meteen na de aanval dat zijn land er een hand in had, en zei dat het mogelijk om een ‘false flag’-operatie ging. Dat lijkt echter niet te stroken met het feit dat hooggeplaatste Russische officials niet alleen in het openbaar maar ook achter de schermen speculeerden dat Oekraïne achter de aanval zat. Het Kremlin wijzigde bovendien enkele interne beveiligingsprocedures als reactie op de aanval.

De Amerikaanse inlichtingendiensten luisterden ook gesprekken af waarin leden van het Oekraïense leger en inlichtingendiensten speculeerden dat Oekraïense special forces achter de aanval op het Kremlin zouden kunnen zitten.

Wie er precies achter de droneaanval op het Kremlin op 3 mei zit, is nog steeds niet opgehelderd. — © Reuters

Volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen bestaan verzetsbewegingen in Rusland uit een mix van pro-Oekraïense sympathisanten en goed getrainde (ex-)militairen. Aangenomen wordt dat Oekraïne hen drones heeft geleverd. Onderdelen van drones zouden over de Russische grens zijn gesmokkeld, waarna ze in Rusland in elkaar werden geknutseld.

Belgische wapens

Vorige week werden verschillende aanvallen met drones uitgevoerd op olieraffinaderijen in het zuiden van Rusland en een woonwijk in de buurt van Moskou. Bij die laatste aanval zijn dinsdag acht drones gebruikt, volgens het Kremlin werden alle tuigen uit de lucht gehaald. Verschillende gebouwen raakten wel beschadigd, mogelijk als gevolg van neergestort puin.

De voorbije maanden vlogen in Rusland tientallen kantoren, fabrieken en opslagplaatsen in brand. In Russische media wordt gespeculeerd dat Oekraïense saboteurs de hand hebben in de mysterieuze branden. In meerdere gevallen is het zo goed als zeker dat het om brandstichting gaat als protest tegen de oorlog. Vorig jaar pleegde de antioorlogsbeweging in Rusland ook al aanslagen op spoorlijnen om militaire transporten te hinderen. De voorbije dagen is ook gebleken dat Russische splintergroeperingen wapens uit de Belgische FN-fabriek gebruiken nadat die door ons land geleverd werden aan Oekraïne. Volgens premier Alexander De Croo wordt dit nu onderzocht.

