“Moeten trots zijn dat we op twee minuten van de titel stonden”: KRC Genk deelt speech van Wouter Vrancken na titelmatch

De anticlimax in de titelstrijd, zorgde bij KRC Genk voor veel teleurstelling en de bijhorende tranen. In een filmpje dat de club deelde op sociale media is de indrukwekkende speech van coach Wouter Vrancken na de wedstrijd te zien. “Er was maar een ploeg die de titel verdiende, dat waren wij.”

Sommigen staarden verweesd voor zich uit, anderen hielden hun handen voor hun ogen. Op een filmpje is de teleurstelling in de Genkse kleedkamer duidelijk te zien. Coach Wouter Vrancken bedankte zijn spelers en staf voor het afgelopen seizoen en herhaalde meermaals dat ze trots mogen zijn.

“Er was maar een ploeg die de titel verdiende. Dat waren wij. We moeten het nu accepteren, maar ik ben zo trots op jullie. We moeten trots zijn dat we op twee minuten van de titel stonden. Ik kan jullie alleen maar bedanken voor het seizoen. Het was motiverend en leuk om met jullie te werken. Dankjewel en wees trots.”