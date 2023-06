“Al 50 jaar supporter, ook in de eenzame jaren”: televisiemaker Tom Lenaerts hield het niet droog na doelpunt van Alderweireld

Televisiemaker Tom Lenaerts is een Antwerp-fan in hart en nieren. — © victoriano moreno

Antwerp is na 66 jaar opnieuw kampioen van België. Dat dat zondag voor dolle en emotionele taferelen zorgde, is nog licht uitgedrukt. Ook televisiemaker Tom Lenaerts kon zijn tranen niet bedwingen.

Tom Lenaerts (54) is al vijftig jaar supporter van Antwerp. “Bij ons in de familie gaat het Antwerp-supporterschap over van grootvader op vader op kleinkind. Ik was vier toen ik de allereerste keer naar Antwerp werd meegenomen. Tegen wie we speelde, weet ik niet meer. Maar wel dat ik die dag ook een Antwerp-shirtje en -broekje kreeg. Ik was daar ontzettend fier op.”

Tom Lenaerts vertelt dat hij zich op school tijdens de voetbalwedstrijdjes op de speelplaats identificeerde met dé Antwerp-vedetten van toen. “Als ik iets onhandigs deed met de bal, dan was ik Alex Czerniatynski. Deed ik iets geniaals was ik Cisse Severeyns. Ik was niet de enige Cisse-kloon in de klas. Ik herinner me een vriend die op den duur ook steeds meer op Severeyns ging lijken. Zo ver heb ik het nooit gedreven.”

Ook na de schooltijd en na zijn verhuis uit Antwerpen bleef Lenaerts naar Royal Antwerp FC gaan. Hij noemt het eeuwige trouw en grapt dat er allicht meer echtscheidingen zijn dan er Antwerp-fans zijn die hun ploeg afvallen. “Ja, er zijn diepe, eenzame jaren geweest als Antwerp-supporter”, zegt Tom. Dat verklaart waarom het zondag – Lenaerts volgde de match samen met wat vrienden, onder wie Tom Waes, buiten het stadion – toen Toby Alderweireld 2-2 scoorde en Antwerp kampioen maakte, tot zo’n emotionele ontlading kwam.

Terwijl Tom Waes het uitschreeuwt, houdt Tom Lenaerts (rechts) het niet droog na het doelpunt van Toby Alderweireld. — © instagram Tom Waes

Zappen en surfen

Een ontlading die nog lang niet alle spanning weg kreeg. Want toen Tom rond kwart voor één thuis kwam, bleef hij nog tot diep in de nacht zitten zappen en surfen om nog overal en alles van “Antwerp kampioen” op te slokken.

Ondertussen is het Antwerp-supporterschap al doorgegeven. Tom Lenaerts vertelt dat hij twee Antwerp-abonnementen heeft. Dat is vooral om telkens één van zijn zonen mee te nemen. Maar onlangs wilden ook de dochter en de echtgenote graag mee. Dus volgend jaar misschien drie abonnementen? Tom twijfelt. Misschien moet hij volgend jaar wel altijd met de vriend met wie hij zondag de match zag, gaan kijken. “Want net toen die vriend naar het toilet was – hij hield het niet meer van de spanning – scoorde Toby. Dus voor volgend seizoen weten we hoe we in tijden van hoge nood de overwinning kunnen afdwingen.”