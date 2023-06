Russische radio- en tv-stations gehackt: valse Poetin beveelt evacuatie na invasie door Oekraïne

In drie regio’s die grenzen aan Oekraïne kregen burgers te horen dat ze hun woonplaats moeten verlaten wegens een invasie van de grensregio door zwaarbewapende Oekraïense eenheden. In een boodschap die gebracht wordt door een stem die goed lijkt op die van de Russische president was te horen dat “tot de tanden gewapende troepen, gesteund door Washington, de regio’s Koersk, Belgorod en Brjansk zijn binnengevallen”.

Russische burgers kregen de oproep om de grensgebieden te verlaten en dieper het binnenland in te trekken. In dezelfde boodschap, die ook op sociale media rondgaat, wordt ook de staat van beleg in de regio’s afgekondigd en klinkt het dat er binnenkort een presidentieel decreet wordt ondertekend over een algemene mobilisatie in heel het land.

De boodschap werd op een van de zenders na ongeveer veertig minuten abrupt afgebroken, meldt de Wit-Russische journaliste Hanna Liubakova, maar de toespraak circuleert nog op sociale media. Al snel bleek dat enkele frequenties waren gehackt. Volgens de Russische autoriteiten probeerden onbekenden met het fragment “paniek te zaaien onder de vreedzame inwoners van Belgorod”, een plaatselijke crisiscel vraagt enkel vertrouwen te hebben in “betrouwbare” bronnen. “Dit was inderdaad een hack”, liet Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov weten aan het persagentschap RIA Novosti. Hij benadrukt dat de betrokken zenders intussen weer controle hebben over hun frequenties en dat het “zeker niet ging om een toespraak van Poetin”.

De voorbije twee weken werden de aanvallen op de grensregio van Belgorod gevoelig opgevoerd, met verschillende aanvallen op Russische troepen door Oekraïnegezinde Russische strijders.

