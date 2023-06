Nationale Bank verzet zich tegen verplichte verhoging van spaarrentes: “Zou financiële stabiliteit in gedrang brengen”

Vanackere stond maandag – in de marge van een presentatie over de gezondheid van de financiële sector van ons land–- kort nog even stil bij het advies dat de centrale bank gaf aan de regering over een wetsvoorstel van Vooruit om de spaarrente te koppelen aan die van de Europese Centrale Bank. De rente op spaarboekjes in België is immers maar heel licht gestegen, en dat terwijl de rente die banken krijgen om hun geld te parkeren bij de ECB wel sterk de hoogte is ingegaan.

De centrale bank toont zich in het advies geen voorstander van een verplicht ingrijpen. Dat zou “belangrijke ongewenste neveneffecten genereren en een reële bedreiging inhouden voor de stabiliteit van onze banksector en zo de financiële stabiliteit in het gedrang brengen”, luidt het advies.

Vanackere herhaalde dat een wet die dat zou verplichten geen goed idee is. Hij haalde vooral de grote verschillen aan tussen de banken onderling. Zo zijn er banken die geen toegang hebben tot het ECB-instrument, terwijl er andere zijn die dat wel hebben, maar dan weer niet actief zijn op de retailmarkt.

LEES OOK. Staatssecretaris Alexia Bertrand geeft banken tot eind juni om rente op spaarboekjes te verhogen

Hij herhaalde ook dat spaarders recht hebben op een faire vergoeding op hun spaargeld, en de Nationale Bank nodigt de banken dan ook uit om die rentes te verhogen. “Maar het is niet omdat ik vind dat elke dag groenten eten gezond is, dat er een wet moet zijn die elke dag groenten eten verplicht maakt”.

Ook Leen Van den Neste, CEO van vdk bank, is gekant tegen een wetgevend initiatief. “We zijn in moeilijke tijden kredieten blijven verstrekken, aan zeer lage rentes. Van zodra hogere rentes doorsijpelen in de kredieten, zullen we ook de spaarrentes kunnen laten toenemen”.