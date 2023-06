Europees Hof van Justitie sabelt Poolse gerechtelijke hervormingen neer

De grootschalige hervorming van de Poolse rechterlijke macht in 2019 schendt wel degelijk het Europees recht. Dat verdict heeft het Europese Hof van Justitie maandag geveld in een uitspraak ten gronde.

De Europese Commissie was naar het Hof in Luxemburg gestapt omdat ze van oordeel was dat de hervormingswet uit december 2019 de onafhankelijkheid van de rechters in Polen aantastte. De Commissie stoorde zich met name aan de tuchtkamer van het Hooggerechtshof, die de macht had om de onschendbaarheid van rechters op te heffen en hen strafrechtelijk te vervolgen.

Het Hof heeft maandag de Commissie in het gelijk gesteld. “De waarde van de rechtsstaat is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de Europese Unie als gemeenschappelijke rechtsorde en komt concreet tot uiting in beginselen die juridisch bindende verplichtingen voor de lidstaten inhouden”, zo stelt het Hof.

Het Hof had Polen in juli 2021 al gesommeerd om de activiteiten van de tuchtkamer bij wijze van voorlopige maatregel op te schorten. Om die eis af te dwingen, veroordeelde het Hof de regering in Warschau in oktober van dat jaar tot een dagelijkse dwangsom van één miljoen euro, die eerder dit jaar werd verlaagd tot 500.000 euro nadat Warschau enkele tegemoetkomingen had gedaan.

Met het arrest van maandag komt een einde aan die dwangsommen. Polen blijft wel verplicht om de dwangsommen te betalen die tot vandaag verschuldigd zijn, zo maakt het Hof duidelijk in een persbericht. Volgens een woordvoerder van de Commissie gaat het inmiddels om een bedrag van meer dan 500 miljoen euro. Polen weigerde tot dusver het geld op te hoesten, waardoor de Commissie zich verplicht zag het geld af te houden van Europese subsidies voor het land.