Japanse Youtuber die werd weggestemd uit parlement in de boeien geslagen omdat hij beroemdheden bedreigde

De Youtuber GaaSyy was al uit het parlement gezet omdat hij nooit kwam opdagen, en nu is de Japanner ook gearresteerd. Hij had bekende Japanners bedreigd om ze te belasteren.

Yoshikazu Higashitani, die in Japan bekend is als Youtuber GaaSyy die roddelfilmpjes over bekende Japanners maakt, zou tussen februari en augustus 2022 een acteur, zakenman en ontwerper hebben bedreigd met laster. Ook wordt hij verdacht van het belemmeren van zakelijke activiteiten van de ontwerper.

De Youtuber woonde in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waardoor de politie hem verzocht om naar Japan te komen en vrijwillig mee zou werken aan een politieonderzoek. Dit deed hij echter niet. Verzoeken aan de VAE om hem uit te leveren waren ook tevergeefs. Nu zou hij toch wel in Japan zijn aangekomen, meldden Japanse media.

Persoonlijke excuses

Higashitani was zeven maanden lang niet alleen Youtuber, maar ook lid van het Japanse parlement. Hij zat daar als een van de twee leden van de partij Seijika-joshi-48, die zich vooral focust op het hervormen van de publieke omroep. Higashitani was echter geen enkele dag aanwezig op zijn werk. Zelf was hij namelijk bang dat hij gearresteerd zou worden, omdat bekende Japanners hem beschuldigen van laster. Parlementsleden eisten toch dat hij naar Japan zou komen om zijn persoonlijke excuses aan te bieden. Toen hij ook dat niet deed, stemden ze hem uit het parlement. Daar leek de Youtuber niet zo mee te zitten, want dezelfde dag kondigde hij aan dat hij naar Turkije ging om zijn salaris aan slachtoffers van de aardbeving in het zuiden van Turkije te doneren.