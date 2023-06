DE INSIDER. “Antwerp had acht jaar geleden niks: er was geen warm water in de douches en het regende overal binnen.” Hoe heeft de ploeg het tot kampioen geschopt?

Zondag konden zowel Union, Genk als Antwerp nog kampioen worden. Royal Antwerp FC kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Voor het eerst in 66 jaar mag de club de landstitel vieren. “Dit had niemand tien jaar geleden kunnen voorspellen. Een achttal jaar was Antwerp zelfs op sterven na dood”, vertelt onze chef voetbal Ludo Vandewalle. “Maar voorzitter Paul Gheysens stak 150 miljoen euro in de club. Je mag er zeker van zijn dat Antwerp daardoor nu kampioen is.”