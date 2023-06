Rammstein neemt maatregelen na beschuldigingen: geen ‘row zero’ of afterparty meer na optredens

De Duitse metalband Rammstein heeft deze week vier concerten in München op de agenda staan. Maar na de beschuldigingen aan het adres van frontman Till Lindemann heeft de band, in overleg met de lokale instanties, haar voorzorgen genomen.

Afgelopen vrijdag brachten de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en de Duitse omroep NDR naar buiten dat tientallen vrouwen de Duitse band Rammstein, en in het bijzonder Till Lindemann (60), beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Twee van hen zeggen bijvoorbeeld tegen hun wil seks te hebben gehad. Voor uitgever Kiepenheuer & Witsch (KiWi) was het genoeg om de samenwerking met Lindemann te verbreken, en de supermarktketen Rossman haalde Rammstein-parfums uit hun assortiment.

De Europese tournee van de band, die momenteel op volle toeren draait, lijkt nog niet in het gedrang te komen. Maar voor hun concertreeks in München, die woensdag van start gaat, werden wel maatregelen getroffen, schrijft het Duitse Bild. Zo is er, in samenspraak met de band, besloten om niet met een ‘row zero’ te werken. Dat was de dichtste rij bij het podium, volgens de aantijgingen een strategische plek waarop alle vooraf gescoute fans werden geplaatst. Zo konden die nadien vlotjes backstage begeleid worden.

Ook van een afterparty kan geen sprake meer zijn. Zaterdag reageerde de band voor het eerst op de beschuldigingen. “De publicaties van de afgelopen dagen hebben voor irritatie en vragen gezorgd bij het publiek en vooral bij onze fans. We zeggen tegen hen: het is belangrijk voor ons dat je je comfortabel en veilig voelt bij onze shows – voor en achter het podium. Wij veroordelen elke vorm van overtreding.”

De drie concerten van Rammstein in ons land, in augustus in het Koning Boudewijnstadion, gaan voorlopig door zoals gepland. In december komt Lindemann solo naar ons land en houdt hij halt in de Antwerpse Lotto Arena.