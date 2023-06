Oekraïne bevestigt “offensieve acties”, al terreinwinst geboekt nabij Bachmoet

Oekraïne bevestigt dat het in enkele sectoren van het front “offensieve acties” is begonnen. Nabij Bachmoet zouden die acties al terreinwinst opgeleverd hebben.

De Russen kregen Bachmoet onlangs eindelijk volledig in handen, na maanden van zware gevechten. Maar volgens Wagner-baas Jevgeni Prigozjin “is een deel van het dorp Berkhivka, ten noorden van Bachmoet, al verloren”, wat volgens hem “een schande” is. Prigozjin greep het verlies aan om nog maar eens uit te halen naar de Russische bevelhebber Valeri Gerasimov en minister van Defensie Sergej Sjojgoe.

Russische verdediging

Eerder op de dag had het Russische leger laten weten dat het op 24 uur tijd 900 Oekraïense soldaten had omgebracht bij het afslaan van het Oekraïense offensief. “De vijand heeft zijn doelen niet bereikt”, klonk het. Nabij Neskutsjne (in de pro-Russische Volksrepubliek Donetsk) en in Novodarivka (in de regio Zaporizja) zouden de Russen de Oekraïners zware verliezen toegediend hebben.

Maar de Oekraïners minimaliseren nu de schaal van die aanvallen. “De sector Bachmoet blijft het epicentrum van de vijandigheden”, laat de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar weten. “Op een vrij breed front gaan we vooruit, en boeken we successen.”

Aleksander Chodakovski, een commandant van de pro-Russische separatisten in de regio Donetsk, had eerder al ontkend dat de Russen erin geslaagd waren om het offensief af te slaan. Volgens Chodakovski “kent de vijand succes”, en ging het inderdaad eerder om een kleinere “tactische zet” en niet om een grote operatie. “De vijand heeft ons in een moeilijke positie gemanoeuvreerd”, klonk het. Chodakovski gaf ook aan voor het eerst een Leopard-tank, die deel uitmaakt van de westerse wapenleveringen, gezien te hebben in zijn “tactische ruimte”.