Binnenkijken in appartement met “onwaarschijnlijk uitzicht” op Gent, te koop voor 1 miljoen euro

Imposante zuilen, marmeren beelden, een smeedijzeren trap en een cassetteplafond. Via een indrukwekkende trappenhal kom je binnen in het voormalige herenhuis op de Korenlei. De ‘Ecole des hautes études’ dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en werd in 1990 verbouwd en opgesplitst in een tiental appartementen. Een van de appartementen op de tweede verdieping staat nu te koop voor 1.250.000 euro. (lees verder onder foto’s)

Het appartement is 131 vierkante meter groot. Er zijn twee slaapkamers, een badkamer, een inkomhal, een woon- en eetkamer en een keuken. Bij het appartement horen ook een berging en een autostaanplaats in de kelderverdieping. En er zijn hoge plafonds en zeven hoge ramen, gericht op de Graslei.

“Het gebouw heeft karakter”, zegt Janssens. “Vooral het onwaarschijnlijke uitzicht is een van de grote troeven. Als je België wilt tonen met postkaarten, zou dit in het rijtje passen naast pakweg het Atomium en de Grote Markt van Brussel. Er is geen terras, maar zet het raam open en je hebt meteen contact met het water en het levendige centrum. Tegelijk is er op de tweede verdieping voldoende privacy.”

