Britse prinses Eugenie bevallen van zoontje

Prinses Eugenie, de jongste dochter van de Britse prins Andrew, is afgelopen dinsdag bevallen van een zoontje. Dat meldt ze zelf op Instagram, bij een foto van de baby.

“Jack (Brooksbank, haar echtgenoot, red.) en ik wilden het nieuws delen van de geboorte van onze kleine jongen, Ernest George Ronnie Brooksbank, op 30 mei 2023 om 8.49 uur. Hij weegt 3,2 kilogram. Hij is genoemd naar zijn betovergrootvader George, zijn grootvader George, en mijn grootvader Ronald. Augie (het 2-jarige zoontje van het koppel, red.) vindt het al geweldig om een grote broer te zijn.”

Ernest is het dertiende achterkleinkind van wijlen Queen Elizabeth II, en de dertiende in lijn om de troon op te volgen. Het is het derde kleinkind voor prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Eugenie’s (33) oudere zus prinses Beatrice (34) heeft al een dochter met de naam Sienna.