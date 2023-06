Amerikaans Hooggerechtshof gaat zich buigen over zaak rond schunnige anti-Trump T-shirts

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat zich buigen over een zaak rond schunnige anti-Trump T-shirts. Het moet oordelen of de formulering “Trump too small” (Trump te klein), die in het Engels een sterke seksuele connotatie heeft, ingeschreven mag worden in het merkenregister zonder toestemming van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

Het dossier komt van een Californische advocaat, die in 2018 dit “merk” wilde registreren, om het op T-shirts en hoeden te kunnen aanbrengen als kritiek. In zijn verzoek beschreef Steve Elster de formulering als een “politiek commentaar”.

De formulering is geïnspireerd op een grap tijdens debatten tussen kandidaten voor de Republikeinse voorverkiezingen van 2016. Senator Marco Rubio had toen opgemerkt dat Donald Trump kleine handen heeft, en had erbij gezegd: “En je weet wat ze zeggen over jongens met kleine handjes...”

Het agentschap boven het merkenregister had de aanvraag van Steve Elster geweigerd. Het motiveerde dat de wet oplegt dat, om de naam te gebruiken van mensen die in leven zijn, hun akkoord nodig is. De advocaat trok vervolgens naar het gerecht.

De advocaat kreeg van een rechtbank en vervolgens ook in beroep gelijk, in naam van de vrijheid van meningsuiting en van het recht om publieke figuren te bekritiseren. De federale autoriteiten hebben daarna het Hooggerechtshof gevraagd om de zaak te bekijken.