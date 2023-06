Vlaams minister-president Jambon bepleit erkenning van WO I-sites als werelderfgoed bij Britse minister van Cultuur

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft maandag een onderhoud gehad met de Britse minister van Cultuur, Media en Sport Lucy Frazer. Jambon, die op tweedaags bezoek is in het Verenigd Koninkrijk om de banden tussen het land en Vlaanderen nauwer aan te halen, bepleitte er onder meer het dossier over de erkenning van de WO I-sites op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Minister-president Jan Jambon wilde met het gesprek van maandag met Secretary of State Lucy Frazer de ambities van Vlaanderen om de banden met het VK nauwer aan te halen, duidelijk maken. Vlaanderen richt na het vertrek van het VK uit de Europese Unie nadrukkelijk de blik richting Verenigd Koninkrijk en wil bijkomende bilaterale overleg- en afsprakenkaders opzetten, ook met de deelstaten Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Daarnaast wilde de minister-president, die ook Vlaams minister van Cultuur is, tijdens het gesprek de bilaterale samenwerking op vlak van cultuur versterken. Een van de zaken die Jambon maandag dan ook aanhaalde was het dossier van de erkenning van monumenten en begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed. Dat dossier staat in september opnieuw op de agenda van het Werelderfgoedcomité van de UNESCO. In dat comité, dat een uiteindelijke beslissing moet vellen, zitten verschillende landen die deel uitmaken van de vroegere Commonwealth. Het gaat om India, Nigeria, St Vincent and the Grenadines, Zambia en Zuid-Afrika. Omdat het VK heeft nog steeds een gepriviligieerde relatie met die landen heeft, hoopt Jambon dat het VK een positieve invloed kan uitoefenen, zei de minister-president maandag na afoop van het gesprek.

Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk dienden in 2017 een dossier in bij UNESCO voor de werelderfgoederkenning van 139 monumenten en begraafplaatsen van WO I langs het Westelijk Front. Voor Vlaanderen gaat het dan onder meer om de Crypte van de IJzertoren en Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke. Het erkenningsdossier werd in 2017 al eens ingediend, maar toen stelde het erfgoedcomité de behandeling van het dossier nog voor onbepaalde tijd uit omdat het eerst een reflectie wilde voeren over nominatiedossiers die een link hebben met recente conflicten of zogenaamde ‘negative memories’. Vlaams minister minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) liet eerder al weten dat hij de tijd nu wel rijp acht. Een beslissing in het dossier wordt verwacht rond 21 september.

Maandag reisde minister-president na de tussenstop in Londen, verder door naar Cardiff, waar hij maandagavond onder meer Cardiff Castle zal bezoeken. Dinsdag staat een ontmoeting op het programma met de Welshe eerste minister Mark Drakeford en volgt de ondertekening van een Memorandum of Understanding met Wales over onder meer cybersecurity en cultuur.