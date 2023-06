Vluchten worden alsmaar hobbeliger: kans op turbulentie wordt steeds groter

Bekertjes koffie die omvallen, angstkreten en stewardessen die moeite moeten doen om recht te blijven. Als je straks op reis gaat met het vliegtuig, hou dan best rekening met een ‘hobbelige’ vlucht. Want er is meer turbulentie dan vroeger.

Als je sommige filmpjes op sociale media ziet, zou je gaan twijfelen om nog in een vliegtuig te stappen. In maart nog werden zeven passagiers van een Lufthansa-vlucht van Texas naar Frankfurt danig door elkaar geschud, dat ze in het ziekenhuis moesten opgenomen worden. Beelden nadien toonden hoe snacks, bestek en persoonlijke spullen van reizigers verspreid lagen in het vliegtuig. Toch kon het toestel veilig aan de grond worden gezet. Want piloten zijn getraind om in dergelijke omstandigheden de neus van het vliegtuig recht te houden. En ook de vliegtuigen zelf zijn er zo op gebouwd dat ze geen stukken verliezen, ook al worden ze flink door elkaar geschud.

Atmosfeer verstoord

Uit onderzoek blijkt dat in de Verenigde Staten, waar bijzonder veel gevlogen wordt, jaarlijks ongeveer 65.000 vluchten in min of meer hevige en zo’n 5.500 vluchten zelfs in extreme turbulentie terechtkomen, zo meldt CNN. Het kost de luchtvaartmaatschappijen ieder jaar tot in totaal ongeveer een half miljard dollar aan extra geld, door vertragingen, verwondingen aan boord en schade aan vooral het interieur van de vliegtuigen.

Piloten die we spreken bevestigen ons dat het steeds vaker gebeurd. Door de klimaatverandering en grotere extremen in het weer.

Weervrouw Jill Peeters zegt dat klimaatverstoring veel meer is dan global warming, de temperatuur die stijgt. “Door de opwarming van de aarde is de atmosfeer verstoord. Die atmosfeer moet je zien als een massa luchtdeeltjes die chaotisch door elkaar bewegen. Door de broeikasgassen hebben we extra energie in de atmosfeer gepompt die zorgt dat de chaos nog groter geworden is. Turbulentie is daar een van de gevolgen van. Dus ja, de klimaatverandering zorgt voor meer ongemakken op het vliegtuig’”, zegt Peeters.

“Gelukkig gaat het maar zelden om zware turbulentie zoals op de Lufthanse-vlucht. Soms wiebelt het toestel een beetje of krijg je het gevoel in een put te vallen omdat het vliegtuig plots een verticale duik naar beneden neemt. Gevaarlijk is het meestal niet, vervelend wel als je net aan het eten of drinken bent”, zegt een piloot.

Cijfers die kunnen staven dat we meer met turbulente te maken hebben dan vroeger, zijn er nog niet. Omdat er nog relatief weinig studies over bestaan, zeggen Belgische klimaatexperts.

Turbulentie vermijden

Wie regelmatig vliegt zal het ook niet altijd merken dat we vaker door elkaar geschud worden.

Isabel Smith van de afdeling Meteorologie van de Universiteit van Reading, volgens Jill Peeters een experte inzake, zegt dat de CAT-voorspellingen - wat staat voor clear-air turbulence, of temperatuur- of regenvoorspellingen maar dan specifiek voor turbulentie - voor ongeveer 70 tot 80 procent nauwkeurig zijn. En dat er dus rekening mee gehouden kan worden.

Volgens luchtvaartexpert Luk De Wilde kunnen piloten tijdens de vlucht zelf beslissen om een ‘ommetje’ te maken rond een turbulentiezone. “Er bestaan waarschuwingssystemen voor aan boord”, klinkt het.

Jill Peeters merkt nog op dat er verschillende soorten turbulentie zijn. En die zijn, volgens Isabel Smith, niet allemaal te voorspellen. En dus kan je je bekertje koffie toch maar beter stevig vasthouden in de lucht.