Politie onderzoekt mogelijke criminele nalatigheid bij treinramp in India

Na het dodelijke treinongeval in India is de politie een onderzoek gestart naar mogelijke criminele nalatigheid. Dat melden lokale media maandag. Bij het ongeval kwamen zowat 275 mensen om het leven.

Een spoorwegautoriteit had de politie aanbevolen om een onderzoek in te stellen nadat spoorwegminister Ashwini Vaishnaw had aangekondigd dat een fout in het elektrische signaal mogelijk aan de oorzaak ligt van het dodelijke treinongeval. Ook de Indiase oppositie had de regering ervan beschuldigd te denken in de richting van criminaliteit in plaats van zelf verantwoordelijkheid op te nemen.

Intussen gaan de opruimwerkzaamheden nog door in Balasore, in de deelstaat Odisha. Daar botsten vrijdag drie treinen op elkaar na een wijziging aan de elektronische rijwegbeveiliging. Een passagierstrein reed aan een snelheid van 130 kilometer per uur in op een goederentrein, waarna drie wagons op een naastliggend spoor terechtkwamen. Een exprestrein tussen Bangalore en Calcutta kon een aanrijding niet vermijden. Bij de treinramp kwamen 275 mensen om het leven en vielen ruim 1.000 gewonden.

