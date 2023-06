Troostprijs voor Mike Trésor: geen titel, Genkenaar wel uitgeroepen tot Speler van het Seizoen

Die avond in de Event Lounge in Schaarbeek: “En de Pro League Player of the Season 2022-2023 is… Mike Trésor!”

Trésor heeft ongelofelijk slecht geslapen zondag en met hem heel RC Genk. Hij treurt ook nog altijd om die gemiste kans om kampioen te worden – twee minuten scheelde het... Maar hopelijk deed het applaus hem maandagavond deugd en beschouwt hij deze individuele verkiezing als een mooie troostprijs. De flankaanvaller mag alleszins trots zijn op zijn trofee, zijn tweede in twee weken tijd. Dat hij de Ebbenhouten Schoen – voor beste speler van Afrikaanse afkomst – in ontvangst mocht nemen, was al knap en een voorbode. Voor die award klopte hij namelijk Victor Boniface en dat doet hij nu opnieuw. De Union-aanvaller werd derde, zijn aanvoerder Teddy Teuma strandde op de tweede plek.

Vorig jaar stond Deniz Undav namens de Brusselaars nog op het hoogste schavotje, maar dit keer is het dus weer aan een Genkie, voor de vierde keer in de geschiedenis. Souleymane Oulare (1999), Wesley Sonck (2002) en Paul Onuachu (2021) gingen Trésor voor.

We moeten daar niet flauw over doen. Had de stemming zondagavond na affluiten plaatsgevonden en niet twee weken geleden, dan stond Toby Alderweireld – nu vierde in de eindstand – vrijwel zeker op het podium. Maar tegen Trésor was niks te beginnen. Zelfs in de laatste wedstrijd, waarin hij de titel aan Antwerp verloor, was hij weer goed voor een assist. Hij klokte zo af op 24 stuks en stelde zijn record nog wat scherper. Tenzij Kevin De Bruyne een Belgische comeback plant, zien we niet meteen iemand dat verbreken.

Gelovige jongen

Eén woord voor het seizoen van Trésor: straf. En zeker in vergelijking met zijn eerste jaar bij Genk. Toen voorspelde ondergetekende hem nog als revelatie, maar ging hij anoniem door de competitie. Nul goals en acht assists: daar moest hij met mee doen. Vooral ook omdat hij maar 1.531 minuten op het veld stond. John van den Brom liet hem vallen zodra de resultaten tegenvielen, Bernd Storck zag liever bikkelaars dan dribbelaars. “Ik had zogezegd niet het juiste profiel”, vertelde Trésor ons eerder. “Logisch, je vraagt Coutinho toch ook niet om als Casemiro te spelen?” (grijnst)

In de titelmatch tegen Antwerp. — © BELGA

Dankzij het vertrek van Théo Bongonda, Junya Ito en Kristian Thorstvedt, maar vooral ook dankzij de komst van Wouter Vrancken toonde Trésor echter dat hij een schat aan potentieel heeft. Ook al krijgt hij nog wel eens kritiek dat hij meer aanwezig moet zijn, hij was maanden aan een stuk bepalend voor Genk. 8 goals en 24 assists (in 3.589 minuten): dat zegt genoeg.

Met 18 goals en 14 assists heeft ook Joseph Paintsil een verbluffend seizoen achter de rug. Waarom de Ghanees dan maar negende is geworden en zijn ploegmaat op één staat? Omdat voor deze prijs de spelers mogen stemmen en zij ook rekening houden met elkaars karakter. En waar Paintsil geregeld betrokken raakt in een opstootje wegens een tikje opvliegend, doet Trésor geen vlieg kwaad. Hij reageert immer rustig en respectvol. Op twee jaar tijd pakte hij welgeteld één gele kaart. Wie het goede doet op aarde, wordt daarvoor beloond is zijn levensvisie, gelovig als hij is. En dat komt nu perfect tot uiting. Akkoord: hij kreeg in de play-offs rood omdat hij een bal tegen Jelle Bataille aantrapte, maar ach, ook een goeie jongen kan al eens een slechte dag hebben.

Laat matuur

Net als in de play-offs was er van Anderlecht op de uitreiking geen sprake, maar op Neerpede mogen ze wel nog fier zijn. Trésor, geboren in Antwerpen maar als kind verhuisd naar Brussel, werd van zijn veertiende tot negentiende opgeleid door paars-wit, dat hem had weggeplukt bij Tubeke. Al zal vandaag de teleurstelling overheersen, aangezien een andere Belgische topclub er de vruchten van plukt. Hadden ze hem vijf jaar geleden maar niet weggeduwd en naar Nederland laten gaan…

Bij Willem II, waar hij al een smaakmaker was. — © Toin Damen

Trésor volgde de weg van Dries Mertens. Net als Mertens brak hij niet door bij Anderlecht, maar trok hij als kleine, laat mature aanvaller naar de Nederlandse tweede klasse. Na één seizoen NEC belandde hij al in de Eredivisie bij Willem II, waar hij een smaakmaker was en veel bijleerde. “Hij kan ooit bij Real Madrid terechtkomen, maar ook bij Telstar”, zei zijn trainer Zeljko Petrovic. Lees: hij moest er harder voor gaan werken. Dat heeft hij ook gedaan. En anno 2023 lonkt Real misschien nog niet, maar wel de nationale ploeg. Hij hoopt vurig dat Domenico Tedesco hem dinsdag Rode Duivel maakt en dat hij eindelijk België kan vertegenwoordigen.

Traptechniek van zijn vader

Denk echter niet dat Trésor zijn roots zal vergeten, want zijn ouders zijn alles voor hem. Zijn vader, van wie hij zijn traptechniek erfde, is een voormalig Burundese international die door het voetbal in België belandde. Zijn moeder komt dan weer uit Rwanda, uit een familie van Tutsi’s, en was door de genocide midden jaren negentig genoodzaakt om naar ons land te vluchten. Of hoe het noodlot ervoor zorgde dat Mike Trésor Ndayishimiye – Mike Trésor is eigenlijk zijn voornaam – het levenslicht zag en een van de beste spelers in de Jupiler Pro League werd. Het afgelopen seizoen zelfs de allerbeste.

Mike Trésor: “Heel mooi, maar het verzacht de pijn niet” Mike Trésor, die zijn trofee uit de handen van Genk-legende Branko Strupar kreeg, stond na afloop echt te glunderen voor de camera’s, maar… “Neen, dit verzacht de pijn van de gemiste titel niet. Iedereen stelt me die vraag, maar om dat te verwerken, heb ik toch nog enkele dagen nodig. Wel is dit gewoon een heel mooie bekroning voor mijn en ons seizoen. Volgend seizoen hoop ik nog beter te doen, wie weet kan ik mijn assistenrecord zelfs nog scherper stellen.” (glimlacht) De vraag is: komt er dinsdag ook nog iets moois voor hem uit de bus? “Ah, je bedoelt een eerste selectie voor de Rode Duivels. Ik ga de bekendmaking zeker volgen, want ik heb wel goesting om er nog enkele wedstrijden bij te doen. Maar we gaan het zien. Als ik er niet bij ben, dan trek ik op vakantie, wellicht ergens in Amerika.”