Wat na de titel? Antwerp hoopt Calvin Stengs te houden, Arthur Vermeeren is grof wild

Op de Bosuil leeft het besef dat de spelersgroep op dit moment niet sterk genoeg is om hoge ogen te gooien in de Champions League – áls ze al de voorrondes overleeft. De club is dan ook op zoek naar versterkingen met directe impact. De 20-jarige Zweed Jacob Ondrejka moeten we niet zo catalogeren. Antwerp legde de beloftevolle vleugelaanvaller van Elfsborg reeds vast, maar het houdt rekening met een aanpassingsperiode. Ook in Zweden verwachten waarnemers niet dat Onrejka wekelijks het verschil zal maken in België.

Antwerp heeft drie huurlingen lopen die reeds bewezen een meerwaarde te zijn. De eerste is Calvin Stengs (24). RAFC leent de Nederlander van Rennes zonder aankoopoptie. Volgens onze informatie zal de club wel de nodige inspanningen leveren om Stengs aan boord te houden.

De tweede is Mandela Keita (21) van OHL. Antwerp heeft een aankoopoptie van tien miljoen euro, maar liet al verstaan dat bedrag te hoog te vinden. Het is onzeker of Keita zal blijven. Gyrano Kerk (27, Lokomotiv Moskou) zal dat in principe wel doen, al is het met de Russen met twee woorden spreken.

© Isosport

Centraal op het middenveld is Antwerp sowieso zinnens om nieuwkomers aan te werven, zeker omdat Faris Haroun (37, stopt) en Pieter Gerkens (28, einde contract) volgend seizoen niet meer inzetbaar zijn. En wat met Arthur Vermeeren (18)? Clubs als RB Leipzig, PSG, Man United, Man City en Barça trekken aan zijn mouw. Antwerp wil Vermeeren niet kwijt, maar beseft dat het niet evident wordt om een eventueel miljoenenbod te weigeren. In dat geval is het misschien een denkpiste om nu al een deal te sluiten en pas na 2023-2024 te vertrekken.

Box-to-box Branco van den Boomen (27) was in beeld, maar de sterkhouder van Toulouse verkoos een terugkeer naar Nederland bij Ajax. Het toont wel aan hoe hoog Antwerp mikt: het is de bedoeling om sportief een stap vooruit te zetten, en dus is het vissen in de vijvers van de grootste clubs.

Achteraan vertrekt Willian Pacho (21) naar Frankfurt voor zestien miljoen euro. Omdat Gaston Avila (21) eigenlijk beter in het centrum tot zijn recht komt, gaat Antwerp in eerste instantie een linksback zoeken. Daley Blind (33) van Bayern werd alvast genoemd.

© BELGA

Alternatief voor Janssen

Er moet in de spits sowieso een alternatief voor Vincent Janssen (28) bijkomen. Antwerp kan het zich niet nog eens riskeren met slechts één negen het seizoen vol te maken. Michael Frey (28) komt terug van Schalke 04, maar Mark van Bommel rekent niet langer op de Zwitser.

Ook op de flanken is er vers bloed welkom. Arbnor Muja (24), Michel-Ange Balikwisha (22) en Anthony Valencia (19) hebben het zeker niet slecht gedaan, maar zij zijn (nog) geen Champions League-materiaal. Christoffer Scott (20) moet meer brengen.

In doel valt het af te wachten wat er met Jean Butez (27) gebeurt. De Fransman kende een fantastisch seizoen en geniet belangstelling uit het buitenland. Indien hij vertrekt, moet er een nieuwe eerste keeper komen. Tweede doelman Ortwin De Wolf (26) hoopt elders speelminuten te gaan maken – in de winter kon hij nog naar Zulte Waregem. De transfervrije Senne Lammens (20) van Club Brugge is een nadrukkelijke optie om de concurrentie onder de lat aan te scherpen, er wordt zelfs gefluisterd dat de onderhandelingen goed vorderen.

Dan rest nog de staf. Mark van Bommel (46) staat op de lijstjes van clubs uit de G5-competities, maar hij heeft nog een overeenkomst en is een verlengd verblijf genegen. Assistent Jürgen Dirckx (47) vertrekt wel. Mogelijk zal Antwerp intern schuiven om de leemte die hij laat in te vullen.

Eén rode draad doorheen eender welk transferdossier dat Antwerp in het tussenseizoen zal behandelen: de lat ligt hoog.