Geschorste Senne Lynen ziet hoe Union-ploegmaats in absolute slotfase alsnog kopje-onder gaan: “Op drie minuten van het einde waren we er nog, hè”

De verslagenheid in het Dudenpark was na afloop uiteraard enorm groot. — © Isosport

De ontknoping in de titelstrijd zindert nog na. Niet Union, niet Genk, maar dus wel Antwerp kroonde zich tot kampioen van de Jupiler Pro League. Gekker dan zondagavond wordt het niet meer. Senne Lynen, dit seizoen een van de sterkhouders bij Union, was voor de titelmatch geschorst en zag hoe Union de titel in het slot helemaal weggaf. “Naast het veld heb ik altijd meer stress. Toen Genk op voorsprong kwam, dacht ik echt dat we het zouden doen.”