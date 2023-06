Opslag bij Union of toch een nieuw, buitenlands avontuur: wat brengt de toekomst voor Karel Geraerts?

Op de valreep geen kampioen met Union, maar het parcours van Karel Geraerts (41) in zijn eerste seizoen als hoofdcoach is niettemin straf. Wat nu? Opslag bij Union of toch een nieuw, buitenlands avontuur?

De grote vraag is wat Karel Geraerts zélf wil. Zondagavond wilde hij niet antwoorden op de vragen over zijn toekomst en ook de voorbije weken liet hij niet in zijn kaarten kijken. “Ik heb het de laatste weken en maanden van mij afgeduwd. De komende dagen kan ik de situatie analyseren en zal ik mijn conclusies trekken”, was het enige wat hij erover kwijt wilde na de nederlaag tegen Club Brugge. Ook Union CEO-Philippe Bormans bleef op de vlakte: “Het is te vroeg om het daarover te hebben.”

Wat het wordt, lijkt dus nog geen uitgemaakte zaak. Bij Union begrijpen ze wel dat er een moment zal komen dat de ambitieuze Karel Geraerts de club ontgroeid is. Niemand die daaraan twijfelt, gezien het straffe parcours in zijn eerste jaar als hoofdcoach. Alleen hopen ze bij de club dat dat moment nog even op zich laat wachten.

De intenties van het bestuur zijn ongewijzigd. Het wil graag doorgaan met Geraerts en zal met hem en zijn entourage samenzitten nu het seizoen erop zit. Geraerts heeft een contract met afkoopclausule bij Union. De club is bereid hem een contractverbetering te geven. Wat kan Union hem financieel bieden en vinden beide partijen elkaar daarin? Het is bekend dat de club graag de vinger op de knip houdt. Union had bovendien niet meer gerekend op slechts een derde plaats. Het misloopt zo mogelijk een pak geld. De kampioen is al zeker van de play-offronde van de Champions League en ook de nummer twee heeft daar zicht op. Daaraan hangt vijf miljoen euro vast, waar Union dus sowieso geen kans op maakt. Afwachten of dat gemiste geld een grote rol speelt in de onderhandelingen.

© BELGA

We kunnen ons alleszins niet van de indruk ontdoen dat Geraerts het nog steeds naar zijn zin heeft bij Union, maar misschien heeft hij na de nieuwe gemiste titel en na vier seizoenen bij de Brusselse club toch gewoon zin in een nieuwe avontuur? De interesse van Club Brugge is van de baan – blauw-zwart koos voor Ronny Deila – maar de prestaties van Geraerts met Union hebben ook bij andere clubs belangstelling gewekt. Zijn ex-club Standard is alleszins op zoek naar een nieuwe coach, de verwachting is dat de Rouches weleens zullen polsen. Standard heeft geen Europees ticket, maar Deila werd er niet slecht betaald. Eerder werd door Franse media al gewag gemaakt van interesse van het Nice, maar een andere buitenlandse club is volgens onze informatie concreter. Vraag blijft of Geraerts daarop wil ingaan.

Het antwoord weet alleen Geraerts, zeker is dat hij het met zijn gezin zal moeten bespreken. Na zijn scheiding en bijhorende jaren van chaos heeft Geraerts op privévlak opnieuw rust gevonden. In zijn omgeving klinkt het dat hij nog steeds smoorverliefd is op zijn verloofde Julie. Deze zomer staat hun trouw gepland en in hun nieuw samengesteld gezin hebben ze vijf kinderen, allemaal tussen zeven en vijftien jaar oud. Praktisch gezien wordt een avontuur in het buitenland dus niet evident. Ook zijn vorige stap, van assistent van Union naar hoofdcoach, werd trouwens uitvoerig met het gezin besproken.

© Isosport

Maar nogmaals: het is lang niet zeker dat Geraerts wel vertrekt. Hij staat op zijn 41ste pas aan het begin van zijn trainerscarrière en heeft in de toekomst nog tijd zat voor andere clubs. Met een verleden als speler bij onder andere Standard en Club Brugge zal er in België altijd wel gekeken worden naar hem als er clubs op zoek zijn naar een nieuwe trainer. En als het toch tot een scheiding komt, is de verwachting bij Union wel dat die gemoedelijker verloopt dan een jaar geleden met Felice Mazzu. De karakters zijn anders, de situatie is anders.