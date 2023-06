Taylor Swift en Matty Healy alweer uit elkaar

“Volgens een close vriend is Taylor opnieuw single, ook al is het nog onduidelijk waarom precies ze nu uit mekaar zijn”, aldus de roddelsite. “Ze hebben het allebei extreem druk en realiseerden zich dat ze niet echt compatibel zijn met elkaar”, lekte een andere bron aan ‘Entertainment Tonight’.

De twee pop-artiesten vonden mekaar begin mei, nog geen maand nadat de breuk tussen Swift en Joe Alwyn - na een relatie van zes jaar - bekendraakte. Haar prille nieuwe liefde Healy dook plots op in het publiek bij alle drie Nashville-concerten van Taylor, die momenteel op tour is in de States, en de twee werden meermaals door paparazzi gefotografeerd op dates in New York. Zij de geliefde popkoningin, hij de lichtjes controversiële bad boy: niet alle ‘Swifties’ waren fan van de nieuwe man in Taylor’s leven.

Maar amper een maand later lijkt die daar dus alweer verdwenen. Afgelopen weekend, tijdens een concert van The 1975, kuste Matty Healy vanop het podium een security agent vol op de mond. En bleek de liefde met Taylor dus officieel over.