Gazzetta: “AC Milan en clubicoon Paolo Maldini op het punt uit elkaar te gaan”

Volgens meerdere Italiaanse bronnen, waaronder La Gazzetta dello Sport, zouden clubicoon Paolo Maldini en AC Milan op het punt staan uit elkaar te gaan. Of Maldini daarbij aan de deur gezet zou worden of hij het zelf voor bekeken zou willen houden als technisch directeur is niet helemaal duidelijk. Feit is dat een ontmoeting over de toekomst met Gerry Cardinale, manager van clubeigenaar RedBird Capital, uiterst gespannen is verlopen.

De ontmoeting tussen Gerry Cardinale en Paolo Maldini zou in zeer gespannen sfeer plaatsgevonden hebben. De kans dat het tot een scheiding komt, is daarom volgens meerdere Italiaanse media groot, aangezien het water voordien al diep was.

Voor Milan zou het een klap zijn. Onder Maldini kende AC Milan weer successen: de titel in 2022, de halve finale van de Champions League dit seizoen en kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. Maldini is een echt clubicoon: hij speelde 647 wedstrijden voor de Rossoneri, was jarenlang aanvoerder en won vijf keer de Europacup I met de club.

Maar de visies over de toekomst zouden uiteenlopen. Eigenaar RedBird was evenmin tevreden met de vierde plaats (na de puntenaftrek van Juventus) en ook met de tegenvallende recordtransfer van Charles De Ketelaere voor 35 miljoen euro heeft Maldini niet gescoord.

Naar verluidt verliepen de gesprekken over Maldini’s contractverlenging in juni vorig jaar al in een sfeer van wantrouwen, waarbij er gepalaverd werd over alle paragrafen en kleine lettertjes.

Als Maldini zou gaan, dan zou er ook afscheid genomen worden van zijn rechterhand, director of football, Ricky Massara.