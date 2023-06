Moeder met vierjarig zoontje verdwenen: Child Focus verspreidt opsporingsbericht

Op vraag van het parket van Henegouwen, afdeling Bergen, en in samenwerking met Child Focus, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht.

Op maandag 5 juni 2023 rond 16.40 uur verliet Elodie Passel, een 40-jarige vrouw, haar woning in Péruwelz. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze verplaatst zich met een zwarte Skoda Kodiaq met nummerplaat 1-BAW-008.

Ze heeft haar zoon, Pierre Aerts-Passel, van 4 jaar oud bij zich.

Elodie is ongeveer 1m80 groot en is normaal gebouwd. Ze heeft kort blond haar, een tatoeage die een libel in de nek voorstelt, een roos bij de enkel en een zin op de rechterdij. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een korte blauwe jurk met bloemmotieven.

Haar zoon, Pierre, is slank, heeft blond haar en blauwe ogen. Hij droeg een short en een T-shirt van lichte kleur.

Aan Elodie wordt gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen.

Heeft u Elodie Passel en haar zoon gezien of weet u waar ze verblijven, gelieve contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800-30.300 of via het gratis nummer van Child Focus 116 000. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu