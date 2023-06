Oxfam hekelt gebrekkige klimaatfinanciering door rijke landen

“De daadwerkelijke steun die de rijke landen verlenen, ligt veel lager dan beloofd en komt in de vorm van schuld die moet worden terugbetaald”, volgens Oxfam. “Daardoor krijgen lokale gemeenschappen het nog moeilijker.”

“Terwijl de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen en de klimaatverandering meer schade toebrengt aan de mensen en plaatsen die het minst verantwoordelijk zijn voor het probleem, zijn de rijke, vervuilende landen nu drie jaar te laat met hun belofte om honderd miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering te mobiliseren voor lage- en middeninkomenslanden”, klinkt het.

Uit het maandag gepubliceerde ‘Climate Finance Shadow Report 2023’ van Oxfam blijkt dat donoren beweren in 2020 83,3 miljard dollar te hebben gemobiliseerd, maar dat de werkelijke waarde van hun uitgaven hooguit 24,5 miljard dollar bedroeg.

Leningen: vooral Frankrijk

De bewering van 83,3 miljard dollar is een overschatting omdat het projecten omvat waarvan de klimaatdoelstelling te hoog is opgegeven of als leningen die tegen hun nominale waarde worden genoemd. “Door het verstrekken van leningen in plaats van subsidies, zijn deze fondsen zelfs potentieel schadelijk voor lokale gemeenschappen in plaats van ze te helpen, omdat ze de schuldenlast van landen met een al zware schuldenlast nog verder verhogen.”

Van de bilaterale geldschieters heeft Frankrijk het hoogste aandeel in de bilaterale publieke klimaatfinanciering in de vorm van leningen, namelijk maar liefst 92 procent. Andere landen die veel leningen verstrekken zijn Oostenrijk (72 procent), Japan (90 procent) en Spanje (89 procent). In 2019-20 kwam 90 procent van alle klimaatfinanciering door multilaterale ontwikkelingsbanken, zoals de Wereldbank, als lening. België had het op één na hoogste geraamde aandeel van klimaatgerelateerde ontwikkelingsfinanciering aan midden,- en lageinkomenslanden in 2019-20.

Nieuwe kans

Voor Oxfam zijn de lopende besprekingen in het kader van het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCCC) om een nieuw mondiaal doel vast te stellen voor het mobiliseren van klimaatfinanciering vanaf 2025 een kans om het vertrouwen tussen rijke en lage- en middeninkomenslanden te herstellen. “Maar als fouten uit het verleden niet worden opgelost en gewoon worden herhaald, is dit initiatief al mislukt voordat het goed en wel van start is gegaan”, klinkt het bij Oxfam. “Er is ook dringend behoefte aan meer financiering voor klimaatmaatregelen op basis van subsidies, en minder aan het lenen van het geld dat zij allemaal beloofd hebben te geven.”