Honderdduizend jaar vóór de mens hield deze voorouder al begrafenissen: kleine hersenen, maar slimmer dan gedacht

Er werd tot nu toe verondersteld dat moderne mensen, met name homo sapiens met hun grote hersenen, als eersten hun doden bewust begroeven. Maar recente ontdekkingen in Zuid-Afrika stellen die aanname – en wat we dachten te weten over de menselijke evolutie – nu serieus in twijfel.

Onderzoekers die het ‘Rising Star’-grottencomplex in het ‘Wieg van de mensheid’-gebied nabij Johannesburg doorzoeken, troffen er in 2013 voor het eerst fossielen van de homo naledi aan. Sindsdien zijn tal van fossielen op vele plaatsen in de grotten gevonden.

© AP

De homo naledi is een uitgestorven mensachtige of ‘hominin’ die tussen de 236.000 en 335.000 jaar geleden geleefd zou hebben, overlappend met de begindagen van de moderne mens. De voorouder had evenwel hersenen die zo’n drie keer kleiner waren dan die van de huidige mens. Daarom werd verondersteld dat de homo naledi erg primitief was en geen betekenisvol, menselijk gedrag kon stellen.

Graven en rotstekeningen

De onderzoekers in de Zuid-Afrikaanse grotten hebben onlangs echter graven gevonden, zo melden ze deze week. Volgens hen gaat het om bewuste begravingen: lichamen van kinderen en volwassenen waren in de foetushouding neergelegd in opzettelijk uitgegraven putten en werden bedekt met aarde. Die begrafenissen zijn veruit de oudste ooit gevonden, minstens 100.000 jaar ouder dan alle gekende begrafenissen van homo sapiens.

© Lee Berger

Bij de hand van een begraven tiener werd een steen gevonden die op een werktuig lijkt. Vlakbij verschillende van de graven zijn bovendien inkervingen ontdekt, geometrische rotstekeningen die met erg veel moeite en geduld diep in de harde dolomietsteen gekerfd moeten zijn. De tekeningen zijn moeilijk te dateren, maar zouden naar schatting tussen de 241.000 en 335.000 jaar oud zijn. Ze lijken op gevonden inkervingen van vroege homo sapiens die zo’n 80.000 jaar oud zijn en op 60.000 jaar oude tekeningen gemaakt door neanderthalers. Van die inkervingen werd verondersteld dat ze gemaakt werden om informatie vast te leggen en te delen.

Er is geen enkel bewijs dat moderne mensen ooit in de ‘Rising Star’-grotten zijn geweest. Het moet volgens de onderzoekers dus de homo naledi zijn die verantwoordelijk is voor deze rotstekeningen. Wat ze betekenen, is onduidelijk, maar wetenschapper Agustín Fuentes is ervan overtuigd dat ze “bewust gemaakte geometrische ontwerpen zijn die betekenis hadden voor naledi”.

Betekenisvol gedrag

“Deze recente bevindingen wijzen op opzettelijke begrafenissen, het gebruik van symbolen en betekenisgevende activiteiten door de homo naledi”, zegt paleoantropoloog en dr. Lee Berger, auteur van drie nieuwe studies over de vondsten. Volgens hem is de onvermijdelijke conclusie dat de combinatie erop wijst “dat deze soort van oude menselijke verwanten met een klein brein complexe praktijken uitvoerde met betrekking tot de dood”. “Dat zou betekenen dat de mens niet uniek is in de ontwikkeling van symbolische praktijken, én dat hij dergelijke gedragingen misschien niet eens heeft uitgevonden.”

Begrafenissen werden steeds beschouwd als iets uniek menselijks en rotstekeningen als een “belangrijke cognitieve stap in de menselijke evolutie”. Maar ook de homo naledi zou met andere woorden toch al in staat zijn geweest om betekenisvol gedrag te stellen. En de onderzoekers hebben nu zijn “culturele ruimte” gevonden.

Door nauwe grotten wurmen

De vondsten gebeurden niet per ongeluk door enkele archeologen met veel geluk. Onderzoekers wurmen zich al jaren met gevaar voor eigen leven door de kilometerslange, nauwe en verraderlijke gangen van het grottencomplex, zo’n 100 meter onder de grond. Dr. Lee Berger moest vorig jaar 25 kilo afvallen om er een kamer binnen te kunnen raken. “Het was de meest afschuwelijke en geweldige ervaring van mijn leven”, zegt hij. “Ik ging bijna dood toen ik eruit kwam, maar het was het uiteraard waard om een aantal van deze ontdekkingen te doen.”

Dr. Lee Berger in een wijder gedeelte van de grot. — © AFP

De homo naledi kon veel gemakkelijker dan dr. Berger door de grotten navigeren: het hoofd van deze mensachtigen was kleiner, ze waren korter van gestalte en slanker. Net als mensen liepen ze rechtop en manipuleerden ze voorwerpen met de hand. Ze lijken zich doorheen het hele grottencomplex bewogen te hebben en konden zien wat ze deden door het gebruik van vuur: er werd volgens dr. Berger op verschillende plaatsen bewijs gevonden dat ze actief vuren maakten. Zo is roet, houtskool en verbrand gebeente aangetroffen.

Waarom hebben wij zo’n groot hoofd?

Meerdere wetenschappers die niet betrokken waren bij het onderzoek, hebben nog twijfels bij de conclusies en wachten onder meer preciezere dateringen van de vondsten af. Maar de ontdekkingen roepen nu al prangende vragen op over de menselijke evolutie. Zoals wanneer vuur, gereedschap, begrafenissen en symbolisch gedrag gebruikt begonnen te worden. En vooral ook waarom moderne mensen zo’n groot hoofd hebben. Als de homo naledi met z’n kleine hoofd en kleine brein inderdaad zo’n complex gedrag kon stellen, dan is de grootte van de hersenen mogelijk toch niet zo’n bepalende factor voor complexe cognitie en de vooruitgang in de menselijke evolutie.

Dr. Berger houdt een gereconstrueerde schedel van een homo naledi vast. — © AP

Volgens de onderzoekers moet de hersenstructuur en -bedrading een belangrijkere rol hebben gespeeld dan de grootte. Ze wijzen erop dat veel belangrijke ontwikkelingen in de menselijke evolutie plaatsvonden bij mensachtigen met een klein brein, waaronder het maken van stenen werktuigen, de eerste expansie van Afrika naar Azië en het gebruik van vuur.

Netflix brengt op 17 juli de documentaire Unknown: Cave of Bones uit over de ontdekkingen. De bevindingen worden in detail beschreven in drie studies die gepubliceerd zullen worden in het vakblad eLife en al in voordrukbeschikbaar zijnvia BioRxiv. Op 8 augustus wordt het boek Cave of Bones: A True Story of Discovery, Adventure, and Human Origins van dr. Berger en dr. John Hawks gepubliceerd.