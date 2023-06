China opent ambassade in Honduras

© via REUTERS

China heeft maandag een ambassade in Honduras ingehuldigd. De twee landen hebben weer diplomatieke contacten sinds Honduras zijn banden met Taiwan heeft doorgeknipt.

De president van het Midden-Amerikaanse land, Xiomara Castro, kondigde meteen ook aan dat ze dinsdag naar Peking vertrekt voor een officieel bezoek.

Ze zal daar een reeks principeakkoorden, documenten en raamakkoorden ondertekenen en contact hebben met president Xi Jinping, zo kondigde de Hondurese minister van Buitenlandse Zaken Enrique Reina aan.

Honduras was tot voor kort een van de weinige overgebleven landen die Taiwan diplomatiek erkennen. De nieuwe presidente, aan de macht sinds januari 2022, had in haar verkiezingscampagne echter beloofd dat ze officiële contacten met China zou opstarten.

De Chinese regering aanvaardt niet dat landen tegelijk met China en met Taiwan officiële contacten hebben. China beschouwt het eiland immers als een deel van zijn grondgebied, ook al heeft Taiwan sinds 1949 een eigen regering.