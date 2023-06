NATIONS LEAGUE. Oranje mist geblesseerde Depay in finaleronde, vervangingen bij Spanje

Depay, de huidige topscorer van Oranje, zou zich maandag in Zeist melden voor de start van het trainingskamp van de nationale ploeg.

Het Nederlands elftal begint maandag met de voorbereiding op de Final Four van de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman traint maandag, dinsdag en woensdag met internationals die uitkomen in de Eredivisie, Premier League en Bundesliga. Zij waren afgelopen week al vrij. De overige internationals melden zich zaterdag in Zeist. Alleen Nathan Aké (Manchester City) en Denzel Dumfries (Inter) zijn dan nog niet van de partij. Zij spelen zaterdagavond de finale van de Champions League.

Oranje speelt volgende week woensdag tegen Kroatië in de halve finale. Dat duel wordt gespeeld in De Kuip. Daar is op 18 juni ook de finale. Italië en Spanje treffen elkaar donderdag in Enschede voor de halve eindstrijd.

De 29-jarige Depay liep eind maart een hamstringblessure op tijdens een interland tegen Gibraltar. Hij stond ruim een maand aan de kant en maakte bij zijn rentree voor Atlético Madrid meteen een fraaie treffer tegen Real Valladolid. Diego Simeone, de coach van Depay bij de Spaanse club, was lyrisch over de Nederlander. Maar een paar dagen later haakte de aanvaller op de training af met een kuitblessure. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen. Depay, 88 interlands en 44 doelpunten, was de laatste jaren vaak geblesseerd. Hij stond na december 2019 bijna zeven maanden aan de kant met een zware knieblessure. Vorig seizoen ontbrak hij bijna drie maanden bij FC Barcelona vanwege blessures aan een dijbeen, achillespees en hamstring.

Nacho vervangt David Garcia

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft Real Madrid-verdediger Nacho opgenomen in zijn 23-koppige selectie voor de Final Four van de Nations League. Nacho vervangt centrale verdediger David Garcia, die zich zondag blesseerde in de wedstrijd van zijn club Osasuna tegen Girona, zo maakte de Spaanse bondscoach maandag bekend.

Verder keren ook Jesus Navas en Sergio Canales terug bij La Furia Roja. De 37-jarige Navas, Europa League-winnaar met Sevilla en daarbovenop speler van het seizoen in het toernooi, speelde in oktober 2020 zijn laatste interland. Voor Betis-middenvelder Canales is het de eerste interland sinds maart 2021, de genaturaliseerde Franse verdediger Robin Le Normand (Real Sociedad) maakt zijn debuut bij Spanje. Naast Nacho sluiten Real Madrid-ploegmaat Marco Asensio, die na zeven seizoenen besloot Real te verlaten, en Unai Simon sinds het WK opnieuw aan. Middenvelder Pedri (FC Barcelona) haakt door een bovenbeenblessure af.

“We maken veranderingen op basis van de omstandigheden. We brengen de spelers in waarvan we weten dat ze goed zullen presteren. Ik denk dat we een perfecte lijst hebben gemaakt voor deze twee belangrijke wedstrijden”, zei De La Fuente vrijdag op de persconferentie. Hij nam pas na het WK het roer bij Spanje over van Luis Enrique.

La Roja verzamelt op vrijdag 9 juni in hun uitvalsbasis in Las Rozas, ten noordwesten van Madrid. Spanje treft Italië op donderdag 15 juni in de tweede halve finale in de Grolsch Veste in Enschede. Een dag eerder staat Nederland-Kroatië op het programma in De Kuip in Rotterdam. Op zondag 18 juni wordt de finale in Rotterdam gespeeld en de troostfinale in Enschede.

Frankrijk won de vorige editie van de Nations League. In de finaleronde in oktober 2021 versloegen ‘Les Bleus’ eerst de Rode Duivels (3-2) en vervolgens Spanje (2-1) in de finale.

Fati vervangt Nico Williams bij Spanje

FC Barcelona-aanvaller Ansu Fati (20) is door de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Nico Williams (Athletic Bilbao) voor de Final Four van de Nations League. Dat heeft de Spaanse federatie maandagavond bekendgemaakt in een persbericht.

De 20-jarige Nico Williams werd zondag op het veld van Real Madrid (1-1) in de 64e minuut vervangen tijdens de slotspeeldag in La Liga. Williams telt acht caps, Ansu Fati heeft er zeven.