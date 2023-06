AS Roma-spits Tammy Abraham loopt zware knieblessure op

De Engelse spits Tammy Abraham heeft zondag tegen La Spezia op de laatste speeldag van de Serie A een ernstige blessure aan de voorste kruisband in zijn rechterknie opgelopen, zo bevestigde AS Roma maandag.

De spits moest in de met 2-1 gewonnen wedstrijd in de 82e minuut per brancard afgevoerd worden.

“Abraham zal voor onbepaalde tijd niet beschikbaar zijn”, aldus de Italiaanse club. De Romeinen bevestigden daarbij niet of de 25-jarige Engelsman een operatie zal moeten ondergaan, volgens de Italiaanse pers zal hij enkele maanden moeten revalideren. Abraham zelf reageerde via Instagram op zijn blessure. “Bedankt allemaal voor jullie berichten. Ik kom snel terug, sterker dan ooit”, schreef hij.

De Engelse international (11 caps) was een onbetwiste basisspeler dit seizoen in het elftal van José Mourinho, dat woensdag naast eindwinst in de Europa League greep. Zo kwam hij in 54 wedstrijden in actie, waarin hij negen keer wist te scoren en zeven assists gaf. Door de overwinning zondag verzekerden de hoofdstedelingen zich van de zesde plek in de Italiaanse competitie, die recht geeft op een ticket voor de groepsfase van de Europa League.