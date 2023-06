Van Lierse naar Dortmund: verdediger Ramy Bensebaini maakt toptransfer

“Ramy is een speler met veel nationale en internationale ervaring in de Bundesliga, de Ligue 1, de Champions League en de Europa League en maakt ook integraal deel uit van de selectie van zijn thuisland. We zijn er zeker van dat zijn sportieve ontwikkeling nog niet voltooid is. We kijken er erg naar uit om te werken met een professional die een goede balans kent tussen verdedigend en aanvallend spel”, zegt sportief directeur Sebastian Kehl.

“Ik hoef niet veel te zeggen over de uitstraling van Borussia Dortmund”, reageert de verdediger. “De buitengewone sfeer in het Signal Iduna Park, die het team vooruitstuwt, is iets wat ik zelf als tegenstander heb ervaren.”

© AFP

In 2014 huurde Lierse Bensebaini voor een seizoen van het Algerijnse Paradou AC, waarna hij met een nieuwe uitleenbeurt bij Montpellier belandde. Nadien bleef de Algerijn drie jaar in Frankrijk bij Rennes, tot Gladbach hem in 2019 wegkocht. Bij de Duitse nummer tien van het afgelopen seizoen speelde hij in totaal 113 wedstrijden, waarin hij 25 keer raak trof. De Algerijn heeft ook 53 caps achter zijn naam (zes doelpunten) en won in 2019 met zijn land de Afrika Cup.