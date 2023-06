Veertiende maar mogelijk laatste actiedag tegen pensioenhervorming in Frankrijk

Tegenstanders van de pensioenhervorming in Frankrijk hebben de strijd nog altijd niet opgegeven. Het wetsontwerp is in april definitief goedgekeurd, maar toch wordt er vandaag/dinsdag opnieuw gemobiliseerd, voor de veertiende keer. Mogelijk gaat het wel om de laatste nationale actiedag, want de animo bij de Fransen om op straat te komen is flink gekoeld.

In het hele land plannen de vakbonden zo’n 250 acties. Zo’n 400.000 à 600.000 personen zouden eraan deelnemen. In sommige sectoren wordt er ook nog gestaakt, onder meer in de energiesector, bij het spoor en in de luchtvaart. Op de luchthaven van Parijs-Orly wordt een derde van de vluchten geschrapt.

De ordediensten zetten zo’n 11.000 man in om betogingen in goede banen te leiden, van wie 4.000 agenten in Parijs. Binnenlandse Zaken vreest voor infiltratie door ultralinkse betogers uit het buitenland.

“Hervorming is een feit”

Kop van jut blijft de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, van 62 jaar naar 64 jaar. Over twee dagen wordt in het Franse parlement nog een amendement besproken, maar dat raakt niet aan de kern van de hervorming. De parlementsvoorzitter liet ook al verstaan dat ze in de toekomst artikel 40 van de grondwet zal inroepen om te verhinderen dat parlementairen nieuwe amendementen zouden indienen die de pensioenleeftijd weer verlagen.

Verschillende vakbondsvertegenwoordigers geven intussen impliciet toe dat ze een nederlaag hebben geleden en de hervorming een feit is. Volgens de christelijke bond CFTC wordt 8 juni waarschijnlijk “de laatste strijd”. Afgelopen zondag werden twee uitvoeringsbesluiten van de pensioenwet gepubliceerd.