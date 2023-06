Australische beurs zakt, dollar hoger na verrassende renteverhoging

De centrale bank besliste om de rente te verhogen met 25 basispunten tot 4,1 procent, of het hoogste peil in elf jaar. Economen hadden juist verwacht dat de rente ongewijzigd zou blijven. Volgens Australische centrale bankiers heeft de inflatie in het land wel zijn piek bereikt, maar is deze met 7 procent nog altijd te hoog. Een verdere verstrakking van het monetaire beleid wordt niet uitgesloten.

Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder en zouden de economie en de prijzen afkoelen.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent. In de rest van Azië tekenden de beurzen wel winsten op. De Australische dollar won 0,8 procent tegenover zijn Amerikaanse tegenhanger.