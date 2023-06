Regering versterkt “recht om vergeten te worden” voor borstkankerpatiënten

De nieuwe regeling zou gelden voor jaarlijks ongeveer 5.000 vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met borstkanker.

Voor wie geconfronteerd wordt met borstkanker in situ, wanneer de tumor zich beperkt tot het weefsel waar hij is ontstaan, verdwijnt de wachttijd volledig. Voor mensen die worden geconfronteerd met borstkanker die naar andere weefsels is uitgezaaid, maar nog klein is of in een vroeg stadium is vastgesteld, wordt de wachttijd teruggebracht naar 1 jaar. Voor de groep die de diagnose voor haar 21 jaar heeft gekregen, gebeurt een aanpassing naar maximaal 5 jaar, terwijl dit voor de andere rechthebbenden tot 8 jaar kan gaan. De verkorting van de wachttijden komt er na een rapport van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en na advies van het Opvolgingsbureau.

LEES OOK. “Je gaat gezond de kliniek binnen en een uur later heb je borstkanker”: Joke over “de bom” die viel op haar leven (+)

Volgens minister Dermagne zal de regering de komende dagen of weken een beslissing nemen. Minister Vandenbroucke rekent erop dat de nieuwe regeling binnen de twee maanden in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

“Mensen die de diagnose kanker krijgen, gaan door een zware periode mentaal en fysiek. Ze krijgen de diagnose, vervolgens ondergaan ze een zware behandeling en tot slot worden ze vaak ook nog eens gestraft via hun verzekeraar. Het is extra pijnlijk dat wanneer je genezen bent, je achtervolgd blijft worden door een ziekte die een zware impact had op je leven en dat van je gezin”, zegt Vandenbroucke.