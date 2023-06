Alweer een nieuwe naam bij Anderlecht: CEO Jesper Fredberg krijgt nieuwe rechterhand met Mikkel Hemmersam als “sports manager”

“Mikkel zal nauw samenwerken met CEO Sports Jesper Fredberg om de langetermijnstrategie van de club te bewaken en te ontwikkelen. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor de scouting, rekrutering en organisatie van het RSCA Futures-team, zijn expertise op het vlak van talentontwikkeling aanwenden en de transitie van onze jonge talenten naar het eerste team optimaliseren”, klinkt het.

Hemmersam werkte meer dan tien jaar als advocaat, voordat hij van 2014 tot 2018 als Head of Recruitment bij de Academy van FC Kopenhagen aan de slag ging. Na een periode als onafhankelijke scout nam hij in 2020 de rol op van CO-CEO & Sports Director bij FC Nordsjaelland.

“Talentontwikkeling is mijn grootste drijfveer”, aldus Hemmersam. “Ik heb dus ook altijd enorm veel respect gehad voor het werk dat Anderlecht elk jaar verricht om zoveel getalenteerde spelers voort te brengen. Ik voel me dan ook vereerd om te komen werken voor een club als Anderlecht waar dat aspect van voetbal zo cruciaal is voor de filosofie van de club. Dit project heeft zoveel potentieel en ik kan niet wachten om er deel van uit te maken.”

Fredberg zelf is in zijn nopjes met de komst van de Deen. “Ik ben erg blij om Mikkel bij RSCA te mogen verwelkomen. We zijn al een tijdje op zoek naar de juiste versterking voor het sportief departement. Met Mikkel halen we iemand in huis met de nodige ervaring en een achtergrond die heel goed bij het DNA van RSCA past. Hij heeft ook een doorgedreven kennis van het Europese voetbal, managementervaring en een enorme passie voor.”

Paars-wit krijgt zo een steeds Deenser tintje, na de eerdere komst van coach Brian Riemer en technisch directeur Jesper Fredberg. Afgelopen seizoen sloten ze pas af op de elfde plaats, de laagste notering voor de Belgische recordkampioen sinds 1937. RSCA greep zo naast de play-offs en moet zich dan ook opmaken voor een seizoen zonder Europees voetbal.