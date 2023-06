“Forceer je kind niet om ‘gezond’ te eten”: diëtisten brengen kaartspel rond eten en lichaamsbeeld uit voor kinderen

Een bord dat altijd proper leeg moet, geen McDonalds zonder dat de spinazie mooi is opgegeten, en een fotofilter die toont wat er gebeurt ‘als je heel veel koekjes eet’. Alle drie dingen die je het best niét doet bij je peuter of kleuter, zegt diëtiste Rolinde Demeyer. Samen met collega Celien Rombouts brengt ze een kaartenset uit die een luchtig, positief gesprek met je kind op gang moet brengen over eten. “Ouders kiezen wat ze aanbieden van eten, maar een kind beslist zélf wat hij eet.”