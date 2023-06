Vincent Kompany laat er geen gras over groeien: Burnley twee maanden voor start Premier League alweer aan de bak

De spelers van Burnley hebben een wel heel korte vakantieperiode gekregen van trainer Vincent Kompany. Maandag verzamelden Manuel Benson en co alweer voor de voorbereiding.

Op 8 mei speelden de Clarets hun laatste wedstrijd van het successeizoen 2022-2023. Burnley won toen op de 46ste speeldag in The Championship met 3-0 van Cardiff. Goed voor een totaal van 101 punten en promotie naar de Premier League na amper één seizoen in tweede klasse.

Kompany werd verkozen tot trainer van het jaar, maar lang wilde onze landgenoot niet surfen op de overwinningsroes. Maandag was het tijd voor de eerste training richting het komende seizoen en dat ruim twee maanden voor de start van de Premier League-campagne, op 12 augustus. Was er voor de eerste keer bij: Enock Agyei, die de voorbije maanden uitgeleend werd aan KV Mechelen nadat Burnley de winger in de winter overnam van Anderlecht.

Intussen doen er wel wat transfergeruchten de ronde omtrent Burnley. Zo zou Kompany interesse hebben in Genk-speler Mike Trésor, die maandag verkozen werd tot Speler van het Seizoen. Ook Albert Sambi Lokonga werd de voorbije weken gelinkt aan de club, net als Divock Origi die op zijspoor zit bij Milan. Werden ook genoemd: Habib Diallo (Strasbourg), Amad Diallo (Man United), Ian Maatsen (Chelsea), Jack Clarke (Sunderland), Georges Mikautadze (Metz) en Alieu Fadera (Zulte Waregem).

